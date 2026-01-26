Jugendtreff Simmozheim: Angebote stehen bei Dorfjugend hoch im Kurs

Ausgesprochen Positives hatte die Jugendreferentin Katrin Walz dem Gemeinderat über die Jugendarbeit in der Gäukommune zu berichten. Die Angebote werden sehr gut angenommen.
Gemeinsam mit dem Leiter des Kreisjugendrings Wolfgang Borkenstein stellte Walz den Räten den Jahresbericht ihrer Arbeit seit Mitte 2024 vor. Borkenstein wird zur Jahresmitte in den Ruhestand gehen und war gerne noch mal in Simmozheim. „Es waren immer sehr gute Termine mit den Mitarbeiterinnen in der Gemeinde.“ Er machte zunächst einige generelle Anmerkungen zur Jugendarbeit, „auch weil nicht allen Eltern klar ist, was offene Kinder- und Jugendarbeit bedeutet“.