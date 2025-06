Sommerfeeling gab es bei coolen Blasmusik- und Akkordeon-Klängen auf dem beliebten Minigolfplatz in Salzstetten.

Interessierte Kinder konnten Musikinstrumente ausprobieren beim gemeinsamen Musik-Jugendtag des Musikvereins Salzstetten und des Harmonikavereins Salzstetten-Tumlingen mit Unterstützung des Fördervereins Bildungshaus. Die Freizeitanlage „Im Hofacker“ bot bei hochsommerlichen Temperaturen dazu eine entspannte Atmosphäre und Schattenplätze.

Gleichwohl konzertierten die Musikkapelle mit Dirigent Udo Bertsch und das Harmonikaorchester unter Leitung von Musikpädagogin Birgitt Schittenhelm über mehrere Stunden mit coolen Hits. Auf dem Minigolfplatz boten sie beschwingte und fetzige Titel und steigerten auf dem populären Salzstetter Open-Air Dorftreff das Sommerfeeling.

Lesen Sie auch

Blasmusikorchester sorgt für super Unterhaltung

Schwungvoll unterhalten wurden die Gäste auf der Freizeitanlage von der Musikkapelle mit der Ohrwurm-Polka „Wir Musikanten“, dem interessanten Marsch „Baby Face“ und dem Boogie Woogie „Rimballzello“. Der „Böhmische Traum“ streichelte die Seelen. Freilich präsentierte das Blasmusikorchester mit Leiter Udo Bertsch selbstbewusst „Das sind wir“. Mit dem Medley Dieter Thomas Kuhn reihten die Blech- und Holzbläser temperamentvoll angesagte Hits auf.

So geht Akkordeon spielen: Musiklehrerin Birgitt Schittenhelm freut sich über Tastenkünstler-Nachwuchs. Foto: Walter Maier

Eine bunte Mischung aus Rock, Pop, Filmmusik, Klassiker und Volksmusik gab das Harmonikaorchester unter Leitung von Birgitt Schittenhelm zum Besten. „The Best“ folgte der Sommer-Titel „Summer of 69“ und „Who wants to live forever”. Sie holten die “West Side Story”, das legendäre “Halleluja” und “What a feeling“ hervor. Als zugkräftig erwiesen sich „Amaro Tango“. Das „Cannstatter Zuckerle“ und die flotte „Schwarzwaldfahrt“. Beim „Posaunen Zauber“ trat Bernhard Kneißler als Solist auf der Zugposaune hervor. Rasant Fahrt auf nahm das Harmonikaorchester mit tollen Klängen des Titels „Auf der Autobahn“.

Zehn Jungmusiker werden beim Musikverein aktuell von den neuen Jugendleitern Nico Schuh und Fabio Schuh betreut. „Und die machen das echt richtig klasse.“, meint Vorsitzender Manuel Kreidler.

Sommerlaune verbreitet die Musikkapelle mit flotten Polkas und Märschen als auch mit dem feurigen Thomas Kuhn Medley. Foto: Walter Maier

Auf noch mehr musizierwillige Kinder hofft Vorsitzender Artur Wollensak vom Harmonikaverein als die seither zwei, welche Akkordeon- und/oder Keyboard-Spielen erlernen möchten.

“What a feeling” bis „Halleluja”: Das Harmonikaorchester bietet viele Hits zum Besten. Foto: Walter Maier

Die musikalische Früherziehung beider Vereine läuft in Kooperation mit dem Bildungshaus Salzstetten (Grundschule und Kindergarten) als auch mit dem Förderverein Bildungshaus mit seinem Vorsitzenden Markus Wollensak.

Hier gibt es weitere Informationen für Interessenten

Wer Interesse an der musikalischen Früherziehung hat und ein Instrumente erlernen möchte erhält weitere Informationen beim Musikvereins-Vorsitzenden Manuel Kreidler sowie den Jugendleitern Nico und Fabio Schuh und beim Harmonikaverein-Vorsitzenden Artur Wollensak und Musiklehrerin Birgitt Schittenhelm.

Sommerfest und Sommerkonzert

Beim Sommerfest

des Musikvereins ab 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz stellt sich am Freitag, 27. Juni, ab 18 Uhr die neugebildete Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten vor. Zu Gast ist ab 19 Uhr die Musikkapelle Eutingen. Neben Steaks, Pommes, Rote Wurst gibt es Musiker-Burger gegrillt auf offener Flamme mit Homemade Burger Sauce. Ab 20.30 Uhr wird in der Bar die Musiker-Spezialität Erdbeer-Bowle angeboten.

Ein Sommerkonzert

gibt die Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten am Samstag, 5. Juli, ab 18.30 Uhr im Gemeindesaal in Salzstetten.