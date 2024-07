Jugendsporttag in Bildechingen: Training mit einem Olympia-Starter und Tennisprofis

Der AHG-Cup brachte auch den Nachwuchs in Bewegung: Rund 50 Kinder und Jugendliche machten beim Kipp-Jugendsporttag mit. Dabei konnte man viele verschiedene Sportarten ausprobieren – auch einige, die sonst nicht auf der Tagesordnung stehen.

Spannende Einblicke in unterschiedliche Sportarten: Beim AHG-Cup war am Donnerstag war im Rahmenprogramms der Fokus auf die Jüngsten gerichtet. Die Kipp Group hatte zum großen Mitmach-Sportprogramm für die Jugend ab sechs Jahre aufgerufen. Und eine große Gruppe nahm das Angebot mit Begeisterung an.

An der ersten Station zeigte Frercks Hartwig von der „TMS – die mobile Tennisschule“ Street Racket. Das eingezäunte Fußball-Kickerfeld in Bildechingen wurde in zwei Street-Racket-Felder umfunktioniert. Die Kinder konnten das integrative und inklusive Schweizer Bewegungs- und Bildungskonzept ausprobieren.

Lesen Sie auch

Beach-Tennis und Turnen

Als zweite Station stand das Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Hier konnte sich die Jugend mit Jugendwart Florian Ganswind vom TC Bildechingen als Betreuer beim Beach-Tennis austoben.

TCB-Jugendwart Florian Ganswind (rechts) spielte mit dem Sportler-Nachwuchs Beach-Tennis. Foto: TCB

Beach-Tennis mit Tennis-Schläger und druckreduziertem Tennisball sorgte für tolle Ballwechsel. Dabei wurden die Volleyballregeln angewendet, sodass sich die Mitspieler auch die Bälle zuspielten.

Olympia-Teilnehmer Timo Eder war vor seiner Abreise nach Paris noch in Bildechingen dabei. Foto: TCB

Die dritte Station befand sich in der Bildechinger Turnhalle. Timo Eder, Deutscher Junioren-Vizeweltmeister im Turnen, sowie die deutsche Juniorenmeisterin der rhythmischen Sportgymnastik gaben den Kindern an kleinen Stationen die Möglichkeit, ihr Können in Form von Handstand, Purzelbäumen sowie der Umgang mit Bändern und Reifen unter Beweis zu stellen.

Olympia-Teilnehmer nimmt sich Zeit

Übrigens: Timo Eder (MTV Ludwigsburg) war in Bildechingen am Start, obwohl er kurze Zeit später zu den olympischen Spielen nach Paris abreiste. Bereits am Samstag stand sein Wettkampf an.

Als jüngster Turner der deutschen Olympia-Riege zeigte er gute Leistungen, schaffte aber mit seinem Team nicht den Sprung ins Mannschaftsfinale. Der Schwäbische Turnerbund schreibt, dass er „stolz auf seine Leistungen“ sein könne.

Street Racket mit Frercks Hartwig stand ebenfalls auf dem Programm. Foto: TCB

Am Ende des Jugendsporttages in Bildechingen stand dann noch ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Die Kinder und Jugendlichen bekamen die Möglichkeit, an einer Trainingseinheit mit zwei Profi-Spielerinnen teilzunehmen.

Lange Trainingseinheit mit Tennisspielerinnen

Vlada Ekshibarova und Rhiann Newborn, die beim AHG-Cup antraten, trainierten voller Begeisterung die Nachwuchsspieler in verschiedenen Übungen und nahmen sich dabei viel Zeit. Trotz der warmen Temperaturen war die Jugend engagiert und mit vollem Einsatz dabei.

Die Kinder und Jugendlichen bekamen die Möglichkeit, an einer Trainingseinheit mit zwei Profi-Spielerinnen teilzunehmen. Foto: TCB

Als Belohnung und Stärkung nach diesem schweißtreibenden Programm durften sich die Kinder eine Portion Pommes am Grillstand abholen.