Jugendschutzkonzept: Warum der Ruderclub Grenzach beim Schutz vielen eine Länge voraus ist

Sport im Verein sollte ein schönes Erlebnis sein – mit dem Gefühl der Sicherheit. Ein Schutzkonzept trägt dazu bei. Der Ruderclub Grenzach will hier zu den Vorreitern gehören.
Alle brauchen eins, aber bislang fehlt es vielerorts: Die Rede ist von einem Schutzkonzept für Vereine und ähnliche Organisationen. Häufiger Ausgangspunkt für die Erstellung ist die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche zu schützen. Aber wie Sigrid Behr sagt: „Ein Schutzkonzept hilft allen Beteiligten, optimal miteinander umzugehen.“