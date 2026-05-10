1 Schnaps raus aus den Supermarktregalen: Das fordert der Marburger Bund (Symbolfoto). Foto: AP/Joerg Sarbach Schnaps raus aus den Supermarktregalen: Das fordert der Marburger Bund. Außerdem brauche es eine langfristige Präventionsstrategie, um den Alkoholkonsum zu senken.







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Der Ärzteverband Marburger Bund spricht sich für einen besseren Jugendschutz beim Verkauf von Alkohol aus. "Der Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke soll ausschließlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen ("Alkoholshops") erfolgen", beschloss der Verband am Sonntag bei seiner Hauptversammlung in Hannover. Der Verkauf von Spirituosen in Supermärkten, Tankstellen und Kiosken sollte verboten werden.