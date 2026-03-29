Jugendschutz: Social-Media-Verbot für Kinder vor rechtlichen Hürden

Die Forderung nach wirksamen Altersbeschränkungen wird auch in Deutschland lauter. Aber ließe sich das national durchsetzen? Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts hat die Frage geprüft.
Berlin - Ein mögliches deutsches Social-Media-Verbot für Kinder steht laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Diensts im Bundestag vor rechtlichen Hürden. Diese ergeben sich vor allem aus EU-Recht, wie aus dem Gutachten hervorgeht. Auch das im Grundgesetz garantierte Erziehungsrecht der Eltern könnte "ein weiteres Hindernis für ein Verbot von Social-Media-Plattformen darstellen". Das Gutachten hat die Linke in Auftrag gegeben. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.