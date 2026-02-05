Jugendschutz: Social-Media-Verbot für Jugendliche Thema bei CDU-Parteitag

Sollen Kinder und Jugendliche vor sozialen Medien geschützt werden? Australien hat es vorgemacht. Immer mehr Länder wollen dem Beispiel folgen. Auch die CDU wird beim Bundesparteitag darüber beraten.
Berlin - Das kontrovers diskutierte Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wird auch Thema beim CDU-Bundesparteitag am 20. und 21. Februar in Stuttgart sein. Der CDU-Landesverband Schleswig-Holstein hat dazu einen Antrag gestellt, der ein "gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren für offene Plattformen" fordert. Dies soll durch eine verpflichtende Altersüberprüfung begleitet werden.