Jugendreferat Loßburg zieht Bilanz: Junge Menschen da abholen, wo sie sind

Das Jugendreferat Loßburg nutzt vielseitige Wege, um Kinder und Jugendliche direkt zu erreichen und zu unterstützen. Welche das genau sind, erklärt Leiterin Sonja Müller.
Wie viele Eltern schmerzlich wissen, ist es oft gar nicht so leicht, zu Kindern und Jugendlichen durchzudringen. Doch Sonja Müller, Sozialpädagogin und Leiterin des Jugendreferats Loßburg, zeigt, wie es gehen kann. In der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete sie von ihrer Arbeit in den letzten zwei Jahren und den Themen, die junge Menschen aktuell beschäftigen.