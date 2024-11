Im Ferienwaldheim Albstadt hat in den Herbstferien eine Freizeit für Mädchen stattgefunden.

In den Herbstferien erlebten 23 Mädchen im Alter von 8 bis 12 Jahren eine unvergessliche Zeit im Ferienwaldheim in Albstadt Ebingen. Die Freizeit wurde vom Kinder- und Jugendbüro Haigerloch und dem Jugendreferat Empfingen organisiert und geplant.

Unter der Leitung von Katrin Blocher und Laura Schilling konnten die Mädchen drei erlebnisreiche Tage verbringen. Träger der Veranstaltung war das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth in Sigmaringen, das die Freizeit mit viel Herzblut unterstützte.

Neue Freundschaften und spannende Erlebnisse

Am ersten Tag hieß es zunächst: Zimmer beziehen und gemütlich einrichten. Die Mädchen fühlten sich schnell wie zu Hause, bevor sie mit verschiedenen Kennenlernspielen den ersten Schritt in Richtung einer tollen Gemeinschaft machten. Es wurde viel gelacht und bald fanden die Mädchen neue Freundschaften, die die gesamte Freizeit über halten sollten.

Der Abend wurde mit einer Nachtwanderung abgerundet. Dabei gab es nicht nur spannende Geschichten zu hören, sondern die Mädchen durften auch im Wildgehege Wildschweine beobachten. Danach wurde im gemütlichen Kreis ein Filmabend veranstaltet, bei dem die Mädchen mit Snacks und Süßigkeiten versorgt wurden – ein rundum gelungener Start in die Freizeit.

Wellness, Kreativität und kulinarische Genüsse

Am zweiten Tag stand nach dem Frühstück ein echtes Highlight an: der Beauty-Day. Die Mädchen konnten sich bei einer Entspannungsreise so richtig verwöhnen lassen und es wurde viel gelacht und geplaudert. Doch der Tag hatte noch viel mehr zu bieten: Beim Basteln und Kreativwerden wurden Stoffbeutel bemalt, Freundschaftsbänder geknüpft und leckere Halloweensnacks zubereitet. Besonders beliebt waren die Würstchen im Blätterteig, die Halloween-Blätterteig-Käse-Ausstecher und die süßen Schokofrüchte.

Nach so viel kreativem Schaffen wurde der Tag mit einer Halloweenparty gekrönt. Die Mädchen hatten im Voraus fleißig Tänze einstudiert und präsentierten diese auf der Partybühne. Natürlich durfte bei einer Halloweenfeier auch das Spielen nicht fehlen – es gab eine Vielzahl von lustigen Spielen und jede Menge zu feiern.