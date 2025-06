Die Einladung richtete sich an alle interessierten Kinder und Jugendlichen ab neun Jahren und älter. Veranstaltungsort war die Tälesee-Halle.

Betreut wurden die Teilnehmer von Katrin Blocher, Jugendreferat, und Florian Renz, stellvertretender Jugendleiter der SGE, unterstützt von Mark Neidinger, der derzeit ein FSJ in Empfingen macht.

Kinder und Jugendlichen sollten selbst bestimmen

Angesichts des sehr warmen Wetters spielte sich das Ganze im Freien vor der Halle ab. Angedacht waren neben dem Special-Bubble-Soccer ein Volleyballspiel und andere Ballspiele. Aber die Kinder und Jugendlichen sollten selbst bestimmen, zu was sie Lust hatten. Galt es doch einfach viel Spaß zu haben. Und so zeigte es sich schnell, dass es einfach Spaß macht die aufblasbaren transparenten Kugeln über sich zu stülpen und die anderen in den Bubble-Bällen anzurempeln und umzuwerfen.

Viel trinken war wegen des warmen Wetters angesagt. Foto: Jürgen Baiker

Angesichts des doch sehr warmen Wetters galt es auch viel zu trinken, was die Imnauer Sprudelfabrik gern sponserte. Bubble-Fußball (auch Bubble-Soccer ist eine Freizeitaktivität, bei der die Teilnehmer über ihren Oberkörper aufblasbare, meist transparente Kugeln (die so genannten Bubblebälle) stülpen und damit Fußball spielen. Sowohl Oberkörper als auch der Kopf der Spieler sind durch die aufblasbaren Bubblebälle geschützt.

Die Bubblebälle kamen bei den Teilnehmern sehr gut an. Foto: Jürgen Baiker

Die Bubblebälle bestehen aus PVC oder TPU und haben im aufgeblasenen Zustand zumeist einen Durchmesser von eineinhalb Meter. Die Bubblebälle fungieren somit beim Bubble-Fußballspielen als eine Art Airbag, da sie die Spieler bei Zusammenstößen schützen.

Die nächsten beiden Termine stehen bereits fest

Zukünftig soll solch ein Event, bei dem es gilt viel Spaß zu haben, einmal im Vierteljahr angeboten werden, so Katrin Blocher. Die nächsten Termine sind am 26. September und 19. Dezember.