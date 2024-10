Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Jugendraums Hartheim – die Gründung war im Jahr 2004 – ist eine Vereinsfahne entworfen worden, welche die Mitglieder nun feierlich durch eine Wanderung eingeweiht haben.

Die Wanderung führte die Teilnehmer von Munderkingen über Inneringen und Frohnstetten bis nach Hartheim.

Lesen Sie auch

Insgesamt 1500 Höhenmeter überwanden die Hartheimer Wanderer

Die Tradition schreibt vor, eine Vereinsfahne von dort, wo sie hergestellt wurde, in den Heimatort zu tragen. Zehn Teilnehmer stellten sich der Herausforderung und legten die rund 80 Kilometer lange Strecke in mehreren Etappen zu Fuß zurück. Dabei überwanden sie insgesamt 1500 Höhenmeter.

Unsere Empfehlung für Sie Meßstetten Knattern im Ort fehlt am Morgen Traktorentreffen: Wetter spielt nicht mit / Beste Stimmung

Am Ziel in Hartheim angekommen, trafen sich alle zum Ausklang am Weizenstand vor dem Jugendraum. In geselliger Runde ließen Teilnehmer und Unterstützer die Wanderung Revue passieren und feierten den erfolgreichen Abschluss dieser besonderen Aktion.