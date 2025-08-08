Jugendrat in Lörrach: Die Jugend wird gehört – mehr nicht

Benedikt Baum ist Vorsitzender des Lörracher Jugendrats, dem Sprachrohr der Jugend gegenüber der Stadt – eine Aufgabe, die ebenso interessant wie frustrierend ist.

Projektorientiert gearbeitet hat Benedikt Baum bereits in der Schülermitverantwortung (SMV) des Hans-Thoma-Gymnasiums, wo er auch am Phaenovum engagiert ist. Sein allgemeines politisches Interesse hat ihn zum kommunalpolitischen Engagement geführt, „wobei ich Anfangs keine konkreten politischen Anliegen im Sinn hatte. Mir ging es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Jugendliche politisch in Lörrach beteiligen können.“ Dieser Rahmen ist der Jugendrat: Seit drei Jahren gehört ihm der 17-Jährige an, seit knapp einem Jahr ist er Vorsitzender.

Der Rat will die Interessen Jugendlicher vertreten

Der Rat will die Interessen und Meinungen Jugendlicher in der Stadt vertreten. Er trifft sich jeden Mittwoch um 18.30 Uhr im Jugendraum Tumringen (außer in den Ferien), um aktuelle Probleme zu diskutieren und Projekte zu planen. Die Sitzungen sind für junge Leute zwischen zwölf und 21 Jahren offen. Tatsächlich tauchen bei diesen Gelegenheiten immer wieder neue Gesichter auf – aber viele bleiben nach anfänglichem Interesse nicht bei der Stange. Denn: Wenn es an die Umsetzung von Projekten geht, ist ein langer Atem notwendig – und selbst der reicht womöglich nicht aus.

Das Problem, so Baum, ist zum einen struktureller Art: naturgemäß gehören die meisten Jugendlichen dem Rat nur für relativ kurze Zeit an, bevor sie sich nach der Schule neuen Aufgaben zuwenden.

Politische Prozesse sind langwierig

Zum anderen dauern bürokratische und politische Prozesse oft lang: Mitunter zu lang, so dass die Ergebnisse des Engagements im Jugendrat womöglich erst dann zu sehen sind, wenn ihn die Jugendlichen bereits wieder verlassen haben. Auch dies mindert die Beteiligungsbereitschaft.

Effektiv tätig werden konnte der Rat etwa mit Umfragen unter Jugendlichen zum ÖPNV und Angeboten zu Themen der Demokratiebildung für die Altersgenossen. Gerade bei der Beschäftigung mit Bus und Bahn sei deutlich geworden, wie schwer es angesichts bestehender Verträge ist, Einfluss auf den Gang der Dinge zu nehmen und Veränderungen herbeizuführen.

„Die Stadt fragt selten nach unserer Bewertung“

Ein Fragenkatalog zu Bildung und Digitalisierung wurde an das Land gesendet. Als Projekt vor Ort hat sich der Jugendrat mit der Wegeverbindung zwischen Schulcampus und Aicheleknoten beschäftigt – auch dies ein sehr langwieriges Unterfangen.

Hinzu komme, das die Verwaltung die Vertreter des Jugendrats generell „leider selten nach unserer Bewertung fragt“, sagt Baum – und zwar, bevor Themen in die Gremien kämen. Denn: Wenn die Verwaltung mit einer Vorlage in die Gremien geht, sind die Dinge oft zumindest im Grundsatz bereits aufgegleist. Die Teenager wünschten sich, bei jugendrelevanten Themen noch früher eingebunden zu werden.

Sofern Gespräche mit der Verwaltung stattfinden, seien die Vertreter des Rathauses zwar aufmerksam und geduldig. Aber: „Am Ende kommt zu wenig dabei rum“, findet Baum. Ihm sei klar, dass die Zusammenhänge oft komplex und die Umsetzung aufwendig sei, aber auch kleinere Initiativen wie etwa ein Zebrastreifen auf der Höhe des Nahkaufs in Stetten – viele Waldorfschüler gingen um die Mittagszeit ins Stettener Zentrum – seien nie umgesetzt worden.

Zudem sei das Budget des Jugendrats – 1000 Euro im Jahr, 2500 in Wahljahren – sehr überschaubar.

Respekt für das Engagement der Stadträte

Gleichzeitig sieht er auch die Einstellung eines nennenswerten Teils der Jugendlichen durchaus kritisch. Es sei besorgniserregend, wie viele Schüler Politik nicht ernst nähmen. Die Auseinandersetzung mit Demokratie müsse in der Schule viel früher beginnen, ebenso wie die Beschäftigung mit Parteien.

Dem Engagement der Stadträte begegnet er mit Respekt. Indes falle ihm auf, dass nicht alle Kommunalpolitiker stets die besten Perspektiven für die Gesamtstadt im Blick hätten. Einzelne, so Baum, setzten auf den kurzfristigen Aufmerksamkeitseffekt und scheuten nicht davor zurück, mitunter Fakten zu verdrehen. Gleichwohl betont er: „Viele Stadträte sind berufstätig und nehmen trotzdem diesen großen Aufwand auf sich.“

Jugendrat, Gemeinderat, Stadtgesellschaft: Über alle kommunalpolitischen Debatten hinaus gehe es auch im Lokalen um mehr als um konkrete Projekte. Eine Leitfrage für sein politisches Engagement sei stets: „Was sind unsere Werte in einer Demokratie?“