Jugendrat in Lörrach: Die Jugend wird gehört – mehr nicht

Benedikt Baum ist Vorsitzender des Lörracher Jugendrats, dem Sprachrohr der Jugend gegenüber der Stadt – eine Aufgabe, die ebenso interessant wie frustrierend ist.
Projektorientiert gearbeitet hat Benedikt Baum bereits in der Schülermitverantwortung (SMV) des Hans-Thoma-Gymnasiums, wo er auch am Phaenovum engagiert ist. Sein allgemeines politisches Interesse hat ihn zum kommunalpolitischen Engagement geführt, „wobei ich Anfangs keine konkreten politischen Anliegen im Sinn hatte. Mir ging es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich Jugendliche politisch in Lörrach beteiligen können.“ Dieser Rahmen ist der Jugendrat: Seit drei Jahren gehört ihm der 17-Jährige an, seit knapp einem Jahr ist er Vorsitzender.