Jugendprojekt mit der Stadt Ettenheim: Die Skateranlage wird umfassend modernisiert

Von den Elementen bis zum Belag: Die Skateranlage „Auf den Espen“ in Ettenheim wird in den kommenden Wochen umfassend erneuert. Das geht auf die Initiative junger Erwachsener zurück.

Die Initiativgruppe junger Skater hat sich für eine Neugestaltung der Skateranlage eingesetzt. Die im Jahr 2000 errichtete Skateranlage war in die Jahre gekommen. Zahlreiche Schäden und der nicht mehr den aktuellen Standards entsprechende Zustand der Anlage machten eine wirtschaftliche Reparatur unmöglich. Daher wird die bestehende Anlage nun vollständig erneuert, berichtet die Stadt.

Seit Sommer 2020 hat ein intensiver Austausch mit den Nutzern und verschiedenen Fachfirmen stattgefunden. Im Rahmen der Planung wurden zahlreiche Varianten durchgespielt, Angebote eingeholt und die Entwürfe mehrfach angepasst, um eine nachhaltige und attraktive Lösung zu finden, berichtet die Stadt. Nun sei mit den jungen Erwachsenen unter Berücksichtigung des verfügbaren Budgets eine attraktive, hochwertige und dennoch kostengünstige Lösung erarbeitet worden. Möglich machte das auch die Förderung durch die Regionalstiftung der Sparkasse in Höhe von 50 000 Euro. Das Gesamtbudget beträgt 120 000 Euro.

Skater machen sich mit der Stadt ein Bild der Lage

Bürgermeister Bruno Metz und Björn Zerr vom Tiefbauamt machten sich gemeinsam mit Jannik Vogt, Kian Graefe, Jannes Bold und Tassilo Ulbrich, die als Skater die Umgestaltung angeregt und begleitet hatten, vor Ort ein Bild von den Arbeiten. „Ich bin dankbar in einer Stadt großgeworden zu sein, die sich für die Interessen der Jugend einsetzt. Skateboarding ist eine Subkultur in der es um Toleranz, Gemeinschaft und Miteinander geht! Diese Werte wurden in dem ganzen Prozess um den neuen Skatepark deutlich und dafür bin ich sehr dankbar“, so Jannik Vogt.

Zunächst wurde nach der Demontage der alten Skate-Elemente der in die Jahre gekommene und schadhafte Asphaltbelag abgetragen. Am Freitag wurde dann eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Voraussichtlich im April werden die neuen Skate-Elemente, die in Handarbeit aus langlebigem Beton hergestellt wurden, per Mobilkran aufgestellt. Sie sind nicht nur robuster als die bisherigen Metall-, Holz- und Glasfaserelemente, sondern sorgen auch für eine deutliche Reduzierung der Abrollgeräusche, erklärt Björn Zerr, der das Projekt seitens der Stadt koordiniert.

Auch die Grünanlage wird erneuert

Umgesetzt wird die Umgestaltung durch die Firma Populär Handcrafted Skateparks aus Nürnberg. Die Asphaltarbeiten werden von der Firma Swietelsky (ehemals Knäble) ausgeführt. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Grünanlage rund um den Skaterplatz erneuert. Dabei wird man seitens der Stadt auf das Angebot der Skater zurückkommen, die die Umgestaltung tatkräftig unterstützen wollen.

„Mit diesem Projekt wird nicht nur eine moderne und dauerhafte Anlage geschaffen, sondern auch das Engagement der örtlichen Jugend gewürdigt“, freut sich Bürgermeister Bruno Metz. Die neue Skateranlage wird ein wichtiger Treffpunkt für Sportbegeisterte und ein attraktiver Ort für die Jugend bleiben. Er dankte den beteiligten Skater für die Initiative und Zusammenarbeit beim Projekt.

Fertigstellung im Mai

Die modernisierte Skateanlage „Auf den Espen“ soll am Samstag, 17. Mai, offiziell eingeweiht werden. Das soll mit einem Skate-Contest gefeiert werden.