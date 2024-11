Die Gemeinden Niedereschach, Deißlingen und Dauchingen veranstalten am Mittwoch, 20. November, von acht bis zwölf Uhr den zweiten Jugendpolitiktag in der Schulsporthalle in Niedereschach. Eingeladen sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren. Eine Voranmeldung ist notwendig.

Jugendliche, die Ideen und Anregungen haben, was in ihrer Gemeinde anders gemacht werden sollte oder was vielleicht noch fehlt oder einfach Lust haben, über ihnen wichtige, die Gemeinde betreffende Themen zu diskutieren, sollten sich den Jugendpolitiktag nicht entgehen lassen. „Gerne nehmen wir eure Verbesserungsvorschläge mit. Themen wie Mobilität, Freizeitgestaltung oder die Zukunft der Gemeinde, kommen an diesem Vormittag sicherlich zur Sprache“, betont Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg im Einklang mit seinen Bürgermeisterkollegen Ralf Ulbrich (Deißlingen) und Torben Dorn (Dauchingen).

Drei Gemeinden arbeiten zusammen

Beim Jugendpolitiktag arbeiten die drei Gemeinden mit der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar (GMS) zusammen. Von der GMS beteiligen sich alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 aus allen drei Gemeinden. Unter anderem sind Workshops geplant, bei denen die Teilnehmer nach Gemeinden aufgeteilt werden. Wer beim Jugendpolitiktag dabei sein möchte und nicht die GMS besucht, sollte dies zunächst mit seinen Eltern besprechen und sich dann anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Eltern einen Brief mit einem Entschuldigungsschreiben für die Schule oder den Ausbildungsbetrieb. „Wir wollen dies zuvor mit den Verantwortlichen abstimmen“, so Ragg.

Anmelden kann man sich per Whatsapp (Telefon 01 76/ 11 93 94 10) oder per E-Mail unter martin.ragg@niedereschach.de . Weitere Infos folgen nach der Anmeldung. So wie beim ersten gemeinsamen Jugendpolitiktag vor zwei Jahren in Deißlingen, bei dem unser Bild entstand, wollen die Bürgermeister und andere kommunalpolitische Amtsträger genau hinhören, wo bei den Jugendlichen der Schuh drückt.