Jugendparlament Schopfheim: Themen, die Jugendliche in der Markgrafenstadt beschäftigen

Als aufregender Tag für die neu gewählten Angehörigen des Jugendparlamentes aus Schopfheim erwies sich die konstituierende feierliche Sitzung im Rathaussaal.
Von den zehn gewählten Jung-Parlamentariern hatten sich zwei Jugendliche entschuldigt. Die übrigen JuPa-Mitglieder wurden von Ahmet Keskin vom Jugendreferat und von Bürgermeister Dirk Harscher – mit feierlicher Amtskette – begrüßt. Als Zeugen des besonderen Momentes der Vereidigung waren ebenfalls Gemeinderäte und Fraktionsführer anwesend. Harscher freute sich, dass an der Wahl mehr als 23 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen hatten. Er nannt dies ein außerordentlich gutes Ergebnis. Offenbar konnten die Wahlberechtigten verhältnismäßig überzeugend zur Wahl animiert werden. Nachdem die Periode des ehemaligen Jugendparlamentes beendet war, hoffte er nunmehr auf mehr Impulse und mehr „Penetranz“ aus den Reihen der Gewählten. Die jungen Leute seien jederzeit bei den Gemeinderatswahlen willkommen. Harscher sagte: „Wichtig ist Euer Engagement und das Einbringen der Themen, die die Jugend in der Markgrafenstadt beschäftigen“. Wichtig sei nicht nur die Anwesenheit in den jeweiligen Sitzungen, auch Verschwiegenheitsverpflichtungen gilt es zu beachten.