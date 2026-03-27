Jugendparlament Schopfheim: Themen, die Jugendliche in der Markgrafenstadt beschäftigen

Als aufregender Tag für die neu gewählten Angehörigen des Jugendparlamentes aus Schopfheim erwies sich die konstituierende feierliche Sitzung im Rathaussaal.

Von den zehn gewählten Jung-Parlamentariern hatten sich zwei Jugendliche entschuldigt. Die übrigen JuPa-Mitglieder wurden von Ahmet Keskin vom Jugendreferat und von Bürgermeister Dirk Harscher – mit feierlicher Amtskette – begrüßt. Als Zeugen des besonderen Momentes der Vereidigung waren ebenfalls Gemeinderäte und Fraktionsführer anwesend. Harscher freute sich, dass an der Wahl mehr als 23 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen hatten. Er nannt dies ein außerordentlich gutes Ergebnis. Offenbar konnten die Wahlberechtigten verhältnismäßig überzeugend zur Wahl animiert werden. Nachdem die Periode des ehemaligen Jugendparlamentes beendet war, hoffte er nunmehr auf mehr Impulse und mehr „Penetranz“ aus den Reihen der Gewählten. Die jungen Leute seien jederzeit bei den Gemeinderatswahlen willkommen. Harscher sagte: „Wichtig ist Euer Engagement und das Einbringen der Themen, die die Jugend in der Markgrafenstadt beschäftigen“. Wichtig sei nicht nur die Anwesenheit in den jeweiligen Sitzungen, auch Verschwiegenheitsverpflichtungen gilt es zu beachten.

Vereidigung Bürgermeister Harscher sprach den Text der Vereidigung, den die jungen Leute gemeinsam wiederholten. Die Vereidigung wurde feierlich per Handschlag mit dem Bürgermeister besiegelt.

Aus den Reihen der Jung-Parlamentarier wurde der Vorsitz gewählt. Jugendreferent Ahmet Keskin ermutigte die jungen Leute und sagte: „Ihr werdet mit Euren Aufgaben nicht alleine gelassen, wir unterstützen Euch alle“.

Wahl des JuPa-Vorsitzes

Alina Wissler erklärte sich für das Amt der Vorsitzenden bereit, Gegenkandidaten waren nicht vorhanden. Sie wurde einstimmig gewählt. Die 17-jährige Alina Wissler ist eine Altbekannte in den Reihen der jungen Vertreter – sie war bereits Vorsitzende im ehemaligen Parlament.

Sie verrichtet derzeit ein Jahr im Bundesfreiwilligen-Dienst im Jugendzentrum. Die junge Schopfheimerin hat auch schon konkrete Berufspläne: Sie will Sozialarbeiterin werden. Als Nah-Ziel des neuen Jugendparlamentes möchte sie den Wunsch der Jugendlichen nach einem Basketballplatz oder einem Fußballkäfig verwirklichen.

Als Stellvertreter wurde einstimmig der 18-jährige Simon Kupferschmidt gewählt - auch er war seit 2024 stellvertretendeer Vorsitzender im ehemaligen Parlament. Der junge Fahrnauer macht derzeit sein Abitur im Technischen Gymnasium Lörrach. Er möchte die Stellung des Jugendparlamentes im Gemeinderat stärken.

Als Schriftführerin stellte sich die 15-jährige Alisar Ghamlouche zur Wahl, als stellvertretende Schriftführerin stellte sich die 14-jährige Chayenne Mina Ilbasmis zur Verfügung, beide wurden bei Eigenenthaltungen einstimmig gewählt.

Die Sitzungstage sind jeweils mittwochs ab 18.30 Uhr: am 18. April (Einführungstag) im Rathaus, am 29. April im Jugendzentrum (JuZ), am 20. Mai im Rathaus, am 17. Juni, 15. Juli und 16. September jeweils im JuZ, am 21. Oktober im Rathaus, am 18. November im JuZ, am 16. Dezember im Rathaus.