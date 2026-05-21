Jugendparlament Schopfheim: Hohlfeldt ist Stellvertreterin

1 Technischer Beigeordneter Thomas Schmitz verpflichtete die neuen Jugendparlamentarier Luke Roos und Lilly Hohlfeldt. Christoph Schennen Foto: Christoph Schennen Das Schopfheimer Jugendparlament präsentiert sich bei der Campus Einweihung.







Link kopiert



Thomas Schmitz hat zwei weitere Mitglieder des Jugendparlaments verpflichtet: Luke Roos und Lilly Hohlfeldt. Letzere wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Das Gremium hat anschließend einige zukünftige Projekte besprochen. Die Jugendlichen werden bei der Campus-Einweihung am 24. Juli einen Stand betreiben. Gleiches gilt für die Grafitti-Aktion am 27. Juni am Jugendzentrum. Lilly Hohlfeldt will den Slackline-Workshop (30. Juli) des Jugendzentrums Schopfheim beim „Sommerfun“ betreuen. Lob gab es für die Beteiligung der Jugendlichen an der Ausstellung „Meine Heimat – mein Ort. Hebels Schopfheim 200 Jahre später“ im Stadtmuseum. Simon Kupferschmidt sagte: „Dem Bürgermeister hat es gefallen.“