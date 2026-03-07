Jugendparlament in Schopfheim: Zwei Wochen lang wird gewählt

Ein neues Schopfheimer Jugendparlament wird ab Montag gewählt. Die Stimmabgabe erfolgt über eine Online-Wahlplattform.
Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund zu geringer Kandidierenden Zahlen keine Jugendparlamentswahl stattfinden konnte, wird ab Montag, 9. März, für die Dauer von zwei Wochen ein neues Jugendparlament der Stadt Schopfheim gewählt. Das Jugendreferat sowie das angehende Jugendparlament rufen alle wahlberechtigten Jugendlichen zur Teilnahme an der Jugendparlamentswahl auf. Die Wahl findet vom 9. März bis einschließlich 20. März statt.