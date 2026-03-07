Jugendparlament in Schopfheim: Zwei Wochen lang wird gewählt

Ein neues Schopfheimer Jugendparlament wird ab Montag gewählt. Die Stimmabgabe erfolgt über eine Online-Wahlplattform.

Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund zu geringer Kandidierenden Zahlen keine Jugendparlamentswahl stattfinden konnte, wird ab Montag, 9. März, für die Dauer von zwei Wochen ein neues Jugendparlament der Stadt Schopfheim gewählt. Das Jugendreferat sowie das angehende Jugendparlament rufen alle wahlberechtigten Jugendlichen zur Teilnahme an der Jugendparlamentswahl auf. Die Wahl findet vom 9. März bis einschließlich 20. März statt.

Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 Jahren, die in Schopfheim oder einem der Ortsteile wohnen. Sie werden per Brief durch die Stadt Schopfheim über ihre Wahlberechtigung informiert. Das Schreiben enthält einen persönlichen Wahlcode, den entsprechenden Zugangslink zur Plattform sowie weitere Erläuterungen zum Ablauf der Wahl.

Darüber hinaus besucht das Jugendreferat die weiterführenden Schulen in Schopfheim sowie die Montfort Realschule in Zell im Wiesental. Dort erhalten die wahlberechtigten Schüler die Möglichkeit, direkt vor Ort ihre Stimme abzugeben.

Sollte ein Wahlbrief nicht zugestellt worden sein oder der persönliche Wahlcode verloren gehen, können sich Jugendliche jederzeit an das Jugendreferat wenden. Die Wahlcodes werden dort personenbezogen erneut ausgegeben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, während der Öffnungszeiten im Jugendzentrum direkt zu wählen.

Mit ihrer Teilnahme an der Wahl entscheiden die Jugendlichen aktiv darüber mit, welche Kandidaten sie in den kommenden zwei Jahren im Jugendparlament vertreten werden.

Insgesamt stellen sich 14 Kandidaten zur Wahl. Pro Kandidat können maximal 2 Stimmen vergeben werden. Insgesamt sind bis zu zehn Stimmen auf die Wunschkandidaten zu vergeben.

Am Freitag, 20. März, findet von 17 bis 21 Uhr die Wahlparty des Jugendparlaments im Jugendzentrum in Schopfheim statt. Hier wird ab 19.30 Uhr dann live das Wahlergebnis verkündet. Hierzu sind alle interessierten Jugendlichen recht herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Die Stimmabgabe erfolgt online über die Wahlplattform https://schopfheim.jugendparlamentswahl.de/.

Jugendreferat Schopfheim

Kontakt:

Roggenbachstraße 13 in Schopfheim, Tel. 07622/640 90, E-Mail jugendreferat@schopfheim.de, Instagram: juzschopfheim

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Freitag von 14 bis 20 Uhr.