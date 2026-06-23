Jugendorchester Sulgen/Eschbronn: Kreativ, bunt und voller Teamgeist
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Die selbst gestalteten T-Shirts sollen künftig bei Auftritten und Veranstaltungen als Zeichen der Gemeinschaft getragen werden. Foto: Verein

Neben der Leidenschaft an der Musik steht auch das Miteinander im Mittelpunkt.

Anstelle einer Probe, fand beim Jugendorchester Eschbronn/Sulgen eine besondere Aktion statt, bei der die jungen Musiker T-Shirts mit Batikfarbe individuell gestalteten. Mit viel Begeisterung, Farbe und Kreativität machten sich laut Mitteilung die Kinder und Jugendlichen daran, einfache weiße T-Shirts in Kunstwerke zu verwandeln. Ob Spiralen, Muster oder Farbverläufe – jedes Shirt ist so individuell wie die Künstler selbst. Unterstützt wurden sie dabei von den jeweiligen Jugendleitern der Jugendorchester

 

Projekt wird gefördert

Die Batik-Aktion war mehr als nur ein kreativer Zeitvertreib, heißt es weiter. Die selbst gestalteten T-Shirts sollen künftig bei Auftritten und Veranstaltungen als Zeichen der Gemeinschaft getragen werden. Neben dem Spaß an der Farbe stand auch das Miteinander im Mittelpunkt. Die Projektphase und die Aktion wird durch die „Aller.Land“-Förderung unterstützt.

 