Jugendorchester Sulgen/Eschbronn: Kreativ, bunt und voller Teamgeist

1 Die selbst gestalteten T-Shirts sollen künftig bei Auftritten und Veranstaltungen als Zeichen der Gemeinschaft getragen werden. Foto: Verein Neben der Leidenschaft an der Musik steht auch das Miteinander im Mittelpunkt.







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Anstelle einer Probe, fand beim Jugendorchester Eschbronn/Sulgen eine besondere Aktion statt, bei der die jungen Musiker T-Shirts mit Batikfarbe individuell gestalteten. Mit viel Begeisterung, Farbe und Kreativität machten sich laut Mitteilung die Kinder und Jugendlichen daran, einfache weiße T-Shirts in Kunstwerke zu verwandeln. Ob Spiralen, Muster oder Farbverläufe – jedes Shirt ist so individuell wie die Künstler selbst. Unterstützt wurden sie dabei von den jeweiligen Jugendleitern der Jugendorchester