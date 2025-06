Jugendmusikschule St. Georgen: Trauer um langjährigen Leiter Bernd Rimbrecht

„Ein Musiklehrer ist durchaus auch ein Idealist“, sagte Bernd Rimbrecht einmal im Gespräch mit unserer Redaktion, als er 2017 auf seinen Werdegang zurückblickte. Und: „Für mich war das Ziel immer, Instrumentallehrer zu werden“. Damals hatte er dieses Ziel längst erreicht, war schon seit etwa 17 Jahren Leiter der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen. Und gab noch immer gerne selbst Klarinettenunterricht.

Dabei wollte Rimbrecht, der am 25. April 1956 in Furtwangen geboren wurde, anfangs eigentlich ein anderes Instrument erlernen: das Saxofon. Deshalb begann er mit zwölf Jahren bei der Stadtkapelle in Furtwangen das Klarinettenspiel, mit dem Ziel, später auf sein Wunschinstrument umzusteigen – damals ein typischer Werdegang.

Doch so weit kam es nie. Rimbrecht bleib nicht nur über Jahrzehnte begeisterter Klarinettenspieler, sondern unterrichtete auch unzählige Schüler an diesem Instrument.

Rimbrecht selbst hatte in seiner Jugend – vor der Gründung der Jugendmusikschule – noch nicht die Möglichkeiten, die sich jungen ambitionierten Musikschülern heute bieten. Als er sich musikalisch weiterentwickeln wollte, nahm ihn seine Musiklehrerin am Gymnasium, Freia Herrmann, unter die Fittiche, berichtete er 2017 gegenüber unserer Redaktion. Er selbst habe damals einen großen Aufwand betrieben, um in Freiburg, bei einem Klarinettisten aus dem Stadttheater, unterrichtet zu werden.

Studium mit einem klaren Ziel vor Augen

Später studierte Rimbrecht an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen bei Waldemar Wandel Klarinette. Nach seinem Konzertreife-Examen nahm er noch Unterricht an der Hochschule in Freiburg bei Dieter Klöcker. Und Rimbrecht erfüllte sich seinen Wunsch, Musiklehrer zu werden: Zunächst betreute er je eine halbe Stelle an der Musikschule Emmendingen und an der damals noch selbstständigen Musikschule Furtwangen.

1980 ging es dann in die Bergstadt: Damals holte Peter Dönneweg, Gründer und Leiter der Jugendmusikschule St. Georgen, Rimbrecht als Lehrer für Klarinette und Ensemble an die Bildungseinrichtung, deren Vorstand ihn 1987 zum stellvertretenden Musikschulleiter ernannte. 1995 erfolgte die Fusion mit der Musikschule Furtwangen.

20 Jahre an der Spitze der Jugendmusikschule

Und zum 1. Januar 2000 beerbte Rimbrecht Dönneweg als Leiter der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen, an der er zudem weiterhin als Klarinettenlehrer tätig war. In seiner Zeit als Jugendmusikschulleiter gab es auch die eine oder andere Klippe zu umschiffen – eine davon: In der Nachbarschaft wurde in den 2000er-Jahren eine große Musikschule, nämlich Villingen-Schwenningen, geschlossen. Ein Negativ-Beispiel, das drohte, Schule zu machen. In St. Georgen und Furtwangen ließ man sich von solchen Überlegungen jedoch nicht überzeugen.

Zuckschwerdt übernimmt 2020

Und so konnte Rimbrecht 2020 die Leitung der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen in die Hände von Elias Zuckschwerdt übergeben, welcher das Amt bis heute innehat. Rimbrecht verabschiedete sich im März 2020 nach gut 20 Jahren an der Spitze der Einrichtung und vielen Jahrzehnten als Klarinettenlehrer in den Ruhestand.

Nun ist Rimbrecht, der in Furtwangen lebte, am 14. Juni im Alter von 69 Jahren gestorben. Beigesetzt wird er am Freitag, 27. Juni, 14 Uhr, in der Kirche St. Cyriak.