Für die Jüngsten gibt es viele Kurse, angefangen von der Schatzkiste für Babys ab 18 Monaten bis hin zur detektivischen Instrumentensuche für Kinder zwischen fünf und sieben Jahren. Die Kurse kann man im September in einer Schnupperstunde ausprobieren.

Ab etwa sechs Jahren bietet sich Instrumentalunterricht in einem Hauptfach an, freie Plätze gibt es in den Fächern Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Blockflöte, Klarinette, Querflöte, Oboe, Fagott, Saxofon, Posaune, Horn, Tenorhorn, Tuba, Akkordeon, Harfe, Gitarre, Schlagzeug, Gesang und Pop-Gesang. In St. Georgen, Schonach und Furtwangen probt Chorleiterin Martina Schwarz wöchentlich mit den Kinder- und Jugendchören. Da eine Musiktheaterproduktion in Zusammenarbeit mit dem Theater im Deutschen Haus für das kommende Jahr geplant ist, freuen sich die Chöre über neue Mitglieder. Für Kinder, die bereits einen Unterricht an der Jugendmusikschule belegen, ist die Teilnahme am Chor kostenlos.

Auch erwachsene Schüler sind an der Jugendmusikschule willkommen, und für Senioren gibt es mit dem Erlernen der Tischharfe ein besonderes Angebot. Über das gesamte Fächerangebot kann man sich auf der Homepage unter www.jugendmusikschulen.de informieren. Hier finden sich zu verschiedenen Instrumenten auch Vorstellungsvideos.

Unverbindliches Kennenlernen

Für ein unverbindliches Kennenlernen eines Instruments sind kostenlose Schnupperstunden noch im September möglich. Der Unterricht findet in St. Georgen, Furtwangen, Triberg, Königsfeld, Schonach, Schönwald, Vöhrenbach und Mönchweiler statt. Weitere Informationen sowie Kontakt unter 07724/49 68 oder jms@jugendmusikschulen.de