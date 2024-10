1 Ihr musikalisches Können stellten die Nachwuchsmusiker der Hechinger Jugendmusikschule bei einem Konzert unter Beweis. Foto: Jörg Wahl

Bei dem Konzert der Jugendmusikschule Hechingen gab es erstklassige Darbietungen auf Saxophon, Klarinette und Cello zu hören.









Am vergangenen Sonntag fand in der Stadthalle Museum in Hechingen ein beeindruckendes Konzert der Jugendmusikschüler aus Hechingen statt. Mit einer bunten Mischung aus verschiedenen Ensembles und Solisten präsentierten die jungen Musiker ein vielseitiges Programm, das von Barock bis Jazz reichte.