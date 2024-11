So werden an der JMS Musiktalente gefördert

1 Große Freude bei der Auszeichnung in Trossingen Foto: JMS

Die Jugendmusikschule Burladingen hat mit der Einführung der studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) einen Meilenstein erreicht. Leiter Christoph Kolb erklärt wieso.









An der Jugendmusikschule (JMS) Burladingen werden künftig die Musikstudenten in spe geformt. Die JMS ist seit Kurzem eine von 48 Musikschulen in Baden-Württemberg, die das Qualitätssiegel der studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) trägt – und die erste im Zollernalbkreis.