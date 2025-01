Die Jugendmusikschule Balingen lädt am 1. Februar von 9.30 bis 12.30 Uhr alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein.

„Aktives Musizieren mit einem Instrument oder der Stimme macht nicht nur Spaß, sondern unterstützt auch maßgeblich die Entwicklung unserer Kinder“ heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Kinder, die bereits frühzeitig häufig mit Musik in Kontakt kommen und selbst musizieren, weisen demnach „oft eine verbesserte Konzentration, Aufmerksamkeitsspanne, Gedächtnisleistung und Problemlösungsfähigkeit auf“.

Beim gemeinsamen Musizieren im Ensemble oder Orchester werden Wahrnehmung und soziale Kompetenzen geschult sowie Freundschaften geknüpft. Zudem hat Musik einen Einfluss auf zahlreiche physikalische Vorgänge im Körper.

Anmeldungen sind direkt vor Ort möglich

„Beim Musizieren spielt die richtige Ausbildung eine entscheidende Rolle. An der Jugendmusikschule Balingen unterrichten 33 hoch qualifizierte Lehrkräfte alle gängigen Instrumente und begleiten die Kinder kompetent und einfühlsam auf dem Weg in die Welt der Musik“, heißt es in der Mitteilung.

Am Samstag, 1. Februar, findet in der Jugendmusikschule Balingen von 9.30 bis12.30 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Dort stehen alle Instrumente zum Anfassen und Ausprobieren bereit, und die Lehrkräfte beantworten alle Fragen rund ums Musizieren und den Unterricht an der Jugendmusikschule.

Anmeldungen zum Sommersemester, das am 1. März. startet, können direkt vor Ort vorgenommen werden.