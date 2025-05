Jugendmusikschule Balingen: Leistungen der Preisträgerinnen werden gewürdigt

Anfang April fand der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Calw, Nagold und Wildberg statt. Beim Regionalwettbewerb, der bereits Anfang Februar stattgefunden hatte, haben sich drei der sechs teilnehmenden Schülerinnen der Jugendmusikschule Balingen dafür qualifiziert. Der Förderverein der Jugendmusikschule ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Leistungen der Preisträgerinnen mit einer Ehrung zu würdigen.

Die Teilnahme kann zeitintensiv und nervenaufreibend sein

Irmgard Priester, die Vorsitzende des Fördervereins, würdigte die Leistungen und den Einsatz der Schülerinnen und dankte deren Eltern sowie den Lehrkräften Katrin Schiedt, Ellen Winkel-Lim, Felix Bahn und Dietrich Schöller-Manno für die Unterstützung in der Vorbereitung des Wettbewerbs.

Sie selbst habe in ihrer Laufbahn schon viele ihrer Schülerinnen und Schüler auf den Wettbewerb vorbereitet und wisse genau, wie zeitintensiv und auch nervenaufreibend die Teilnahme bei einem solchen Wettbewerb sei könne. Umso erfreulicher seien die Ergebnisse der Balinger Schülerinnen.

Erster Preis für Elisabeth Ma’atem Fritsch und Leni Stingel

Elisabeth Ma’atem Fritsch und Leni Stingel, beide am Cello, erspielten sich beim Regionalwettbewerb in Pliezhausen in den Altersgruppen Ia und Ib mit 24 von 25 möglichen Punkten jeweils einen ersten Preis. Normalerweise bedeutet dies eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Allerdings erst ab Altersgruppe II. Noemi Schatschneider an der Violine errang in der Altersgruppe IV mit 20 Punkten einen zweiten Preis beim Regionalwettbewerb.

Für Abeline Kleimann, Finja Eggert, beide Cello, und Marie Artmeier, Violine, ging es nach ersten Preisen beim Regionalwettbewerb weiter zum Landeswettbewerb.

Dort gab es folgende Ergebnisse: Abeline Kleimann, Altersgruppe II, 19 Punkte, 3. Preis, Marie Artmeier, Altersgruppe IV, 22 Punkte, 2. Preis und Finja Eggert, Altersgruppe III, 23 Punkte, 1. Preis.