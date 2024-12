Die Schüler der Jugendmusikschule Baiersbronn brachten unter der Leitung ihrer Lehrkräfte in der festlich geschmückten Schwarzwaldhalle ein Programm auf die Bühne, das von klassischen Klängen bis hin zu modernen Pop- und Rock-Hits reichte.

Wie die Jugendmusikschule weiter in einer Mitteilung informiert, überraschte zu Beginn ein Trompeten-Trio das Publikum mit einer Fanfare von der Empore.

Das große Gitarrenensemble der Musikschule folgte unter der Leitung von Thomas Früchtl und Andreas Merkel mit einer Variationensuite von Paul Peuerl und einer mitreißenden Interpretation von Carlos Santanas „Europa“.

Es folgten weitere Ensembles und Solisten. So waren unter anderem auch Stücke aus bekannten Musicals wie „Frozen“ zu hören, charmant vorgetragen von Celine und Felix Ahlbrecht aus der Gesangsklasse von Heidrun Hahn. Sehr weihnachtlich wurde es mit den Darbietungen der Flöten- und Schlagzeugklassen, die das spanische „Gatatumba“, „Jingle Bells“ und „Carol of the Bells“ präsentierten. Das Klarinettenensemble von Bruno Lehmann sorgte mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ für heitere Stimmung.

Gefühlvolle Momente

Besonders jazzig brillierte Sarah Mayer am Altsaxophon mit „Hooligan Strain“, während die Pianisten von Lilli Heinle mit Stücken wie „My Way“ von Frank Sinatra und „La Clairière“ für gefühlvolle Momente sorgten. Das Violinenensemble von Susanne Kiss unterhielt das Publikum mit „Gipsy Queen“ von Bart Bakker, gefolgt von drei Duetten für Violine.

Premiere hatte an diesem Tag der neugegründete Grundschulchor der Wilhelm-Münster-Schule unter der Leitung von Marianne Martin. Nach gerade einmal acht Proben begeisterte der Chor mit „Ein bisschen Regen“ und „Jingle Bells“.

Schwungvoller Abschluss

Das Konzert endete mit schwungvollen Pop- und Rockklängen, darunter „Rolling in the Deep“ und „Eye of the Tiger“, gespielt von Baiersbronn Brass, dem Blechbläserensemble von Milen Haralambov, sowie „Wellerman“ und „Square Hammer“ von der Band der Musikschule.

Bürgermeister Michael Ruf würdigte in seinem Grußwort das Engagement der Jugendlichen und ihrer Lehrer und dankte für ihre wichtigen Beiträge zum kulturellen Leben in Baiersbronn.

Ein rundum gelungener Nachmittag, der das Publikum in Adventsstimmung versetzte und die Vielfältigkeit der musikalischen Ausbildung in Baiersbronn eindrucksvoll unter Beweis stellte, so die Jugendmusikschule abschließend.