Gegen den Heranwachsenden wird laut Polizei wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem unbefugten Gebrauch eines Mofas und einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Der Heranwachsende und seine unbekannte Beifahrerin waren am Mittwoch um 17 Uhr samt orangefarbenem Roller einer Polizeistreife in der Gärtnerstraße und Obststraße aufgefallen, da sie auf dem Gehweg und jeweils ohne Helm fuhren.

Die Aufforderung zum Anhalten missachtete der Jugendliche, stattdessen flüchtete er zum Teil auf dem Gehweg über die Friedrichstraße, Zollamtstraße, Obststraße und Alleestraße, wo die Polizei die Verfolgung im Bereich Stiftspassage aus Sicherheitsgründen abbrechen musste. Beim Einfahren in die Zollamtstraße soll der Rollerfahrer eine Radlerin samt Kind in Gefahr gebracht haben, als er die Kurve schnitt und sich so auf der Gegenfahrspur der Frau befand.

Lesen Sie auch

Gegen 17.30 Uhr griff die Polizei den Jugendlichen dann auf – er war jetzt zu Fuß unterwegs. Der Roller, der über keinen Versicherungsschutz verfügte und offenbar zum Verkauf stand, wurde in einem Hinterhof gefunden. Zeugen, die durch die Fahrweise des Jugendlichen gefährdet wurden, vor allem die Radfahrerin, sollen sich unter 07821/27 70 beim Lahrer Polizeirevier melden.