1 Fahrkartenkontrolleure haben in Freiburg die Polizei hinzugerufen nachdem eine Kontrolle eskaliert war. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Eine Fahrkartenkontrolle in einer Freiburger Straßenbahn ist eskaliert. Ein dringend Tatverdächtiger wurde von der Polizei verhaftet.









Drei Mitarbeiter der Freiburger Verkehrs AG (VAG) haben am Dienstag, 19. November, gegen 10.45 Uhr zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn der Linie 3 an der Haltestelle Rohrgraben ohne gültigen Fahrschein kontrolliert.