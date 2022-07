1 Mit mehr als zehn Fahrzeugen waren die Feuerwehrabteilungen Schramberg, Sulgen und Tennenbronn am 11. Juli zum Waldbrand am Schlossberg ausgerückt. Foto: Wegner

Die Polizei hat die Unbekannten ermittelt, die jüngst für den Waldbrand am Aussichtshäusle des Schlossbergs verantwortlich waren.















Schramberg - Am Abend des 11. Juli war es im Bereich des Schlossbergs in Schramberg zu einem Waldbrand gekommen, bei dem rund 100 Quadratmeter Fläche betroffen war.

Nachdem vor Ort bereits davon ausgegangen worden war, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handeln könnte, hat die Polizei nun die mutmaßlichen Täter ermittelt und dies bestätigt. Es handelt sich dabei, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mitteilt – und wie es in Schramberg schon gerüchteweise hieß – um zwei Jugendliche. Mittlerweile habe die Staatsanwaltschaft Rottweil den Fall übernommen.

Außer Kontrolle geraten

Die beiden Jugendlichen hatten möglicherweise unweit des Wanderwegs neben dem Aussichthäusle auf dem Waldboden mit Feuer gespielt. Dabei war ihnen vermutlich dieses aufgrund der extremen Trockenheit außer Kontrolle geraten und hatte auf weitere Bereiche übergegriffen.

Schwierige Löschwasserversorgung

Mehrere Feuerwehrabteilungen kämpften in dem unwegsamen und steilen Terrain bei Dunkelheit gegen die Flammen, um auch eine mögliche Glut im Waldboden zu löschen. Mit mehreren Pumpen musste das Löschwasser von einem Hydranten am Burgweg in Höhe der Einmündung der Rochus-Merz-Straße zum Brandort hochgepumpt werden. Erst gegen 1 Uhr am Morgen war schließlich der Einsatz beendet worden, bei dem auch eine Drohne des Landkreises zur Überprüfung eingesetzt worden war.

Selbstentzündung vermutet

Eine Verbindung der Tatverdächtigen zu einem zweiten, kleinen Flächenbrand in der Schiltachstraße bei der Majolika am Sonntag, 17. Mai, sieht die Polizei nicht. Dort gehen die Beamten davon aus, dass sich das Gras an der Böschung zwischen Gehweg und Schiltach selbst entzündet haben könnte. Abteilungskommandant Patrick Wöhrle hatte dort auf zahlreichen Abfall, darunter auch kleine Glasflaschen im Gras hingewiesen, die wie ein Brennglas hätten wirken können