1 Der Busbahnhof in Balingen gibt derzeit ein tristes Bild ab. Foto: Eyckeler Im Rahmen des Demokratieführerscheins haben sich sechs Jugendliche den Busbahnhof näher angeschaut. Ihre Verbesserungsvorschläge präsentierten sie dem Gemeinderat.







Der „Demokratieführerschein – Der Führerschein zum Mitmischen in deiner Stadt!“ ist ein außerschulisches Projekt der vhs in Balingen und soll Jugendlichen die Teilnahme am kommunalpolitischen Geschehen ermöglichen. Diese Chance nahmen sechs junge Menschen wahr und deckten schonungslos die Schwachstellen am Busbahnhof auf.