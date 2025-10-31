Jugendkunstschule in Oberndorf: Augen auf in der Burg Mauserschreck, hier lungern Geister und Hexen

Es gibt sie echt – Hexen, Mumien und Zombies. Der „Kunstkreisel“ hat sich für Halloween in die Burg Mauserschreck verwandelt. Hier ein Einblick, was sich hinter der Burgwand verbirgt.
Ein Blick durch die Fenster des Hauses in der Mauserstraße 1 zeigt: Hier findet gerade zweifellos viel Leben statt. Kinder tragen riesige Kartonstücke durch die Gegend, basteln an den Tischen Skelette aus Papierstreifen oder streifen ihre mit Farbe verschmierten Hände an ihrer Kleidung ab, während sie überlegen, welcher Aufgabe sie sich als nächstes widmen wollen.