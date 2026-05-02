Jugendkunstpreis: Im Oberndorfer „KREISEL“ steigt die Spannung

Fünf Jugendliche aus dem Landkreis bewerben sich um den Jugendkunstpreis Baden-Württemberg. In der Jugendkunstschule des Landkreises in Oberndorf haben sie sich vorbereitet.
Das Bild zeigt eine Strandszene. Die Situation strahlt Wärme und Leichtigkeit aus, in der Ferne leuchtet blau das Meer. Unter einem Sonnenschirm sitzen zwei Erwachsene an einem Tisch, daneben spielen zwei Kinder im Sand und bauen eine Burg. Eine langhaarige, halbwüchsige Figur legt zärtlich eine Hand auf die Schulter eines Kindes, eine Geste der Verbundenheit – die junge Künstlerin hat sich hier selbst ins Bild gemalt.