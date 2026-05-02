Jugendkunstpreis: Im Oberndorfer „KREISEL“ steigt die Spannung

Fünf Jugendliche aus dem Landkreis bewerben sich um den Jugendkunstpreis Baden-Württemberg. In der Jugendkunstschule des Landkreises in Oberndorf haben sie sich vorbereitet.

Das Bild zeigt eine Strandszene. Die Situation strahlt Wärme und Leichtigkeit aus, in der Ferne leuchtet blau das Meer. Unter einem Sonnenschirm sitzen zwei Erwachsene an einem Tisch, daneben spielen zwei Kinder im Sand und bauen eine Burg. Eine langhaarige, halbwüchsige Figur legt zärtlich eine Hand auf die Schulter eines Kindes, eine Geste der Verbundenheit – die junge Künstlerin hat sich hier selbst ins Bild gemalt.

Entstanden ist das Bild in einem Workshop der Jugendkunstschule KREISEL. An fünf Workshop-Terminen konnten Jugendliche ein Werk für den Jugendkunstpreis Baden-Württemberg erarbeiten, professionell betreut von einem Dozenten der Jugendkunstschule. Der Wettbewerb 2026 steht unter dem Motto „Zusammen“, einzureichen waren die Werke Ende April.

Auch Luiza Oliveira hat am Workshop teilgenommen. Sie stammt aus Brasilien und lebt seit zwei Jahren bei ihrer Tante in Oberndorf, weil in Deutschland ihre Bildungs- und Zukunftschancen besser sind. Ihr Werk zeigt ihre Eltern und ihre zwei Geschwister, daheim in Brasilien. „Beim Thema ‚Zusammen‘ habe ich natürlich sofort an meine Familie gedacht“, sagt die 16-Jährige, die in Oberndorf das Gymnasium besucht.

Lions Club fördert ästhetische Bildung

Für die Jugendkunstschule KREISEL war dieser Workshop ein Pilotprojekt, berichtet die Leiterin Verena Boos: „Wir haben zwar immer die Infos an unsere Teilnehmenden verteilt, aber ganz ohne Unterstützung hat sich da bisher noch nie jemand herangewagt.“

Das wollte sie ändern – und konnte diesen Workshop dank einer Spende des Lions Club für die Jugendlichen kostenfrei anbieten, auch die Leinwände und Farben bekamen die jungen Kreativen gestellt. An mehreren Wochenende konnten die Teilnehmenden dann ihre Ideen entwickeln und umsetzen.

Bernhard Rüth, Vorsitzender des Fördervereins Jugendkunstschule im Lions Club, hat dieses Vorhaben bereitwillig unterstützt: „Der Anstoß zur Gründung der Jugendkunstschule KREISEL im Jahr 2002 ging vom Lions Club Rottweil aus, der ihre Projektarbeit bis heute nachhaltig fördert. Wir tun dies in der festen Überzeugung, dass die Vermittlung ästhetischer Bildung zur Hebung kreativer Potenziale in unserer Gesellschaft beiträgt. Das hohe Leistungsniveau der Klassen im KREISEL kommt mit der Beteiligung am Jugendkunstpreis Baden-Württemberg eindrucksvoll zur Geltung.“

Verleihung im Oktober in Ludwigsburg

Insgesamt haben fünf Jugendliche die Herausforderung geschafft, ein großformatiges Werk pünktlich zum Einsendeschluss fertig zu stellen. Norbert Schmitt, Dozent für Malerei, ist stolz auf die Leistungen seiner Schüler.

„Es war toll, mitzuerleben, wie die Jugendlichen ganz verschiedene Gedanken zum Thema entwickelt haben – von einer Szene im Museum über eine als Zeichnung ausgeführte Gemeinschaftsarbeit bis hin zu einem festlich gedeckten und auch plastisch gestalteten Familientisch“, erzählt Schmitt aus dem Workshop.

Nun heißt es warten und Daumen drücken für Luiza, David, Nesim, Bennet und Jana. Der Wettbewerb findet jedes Jahr große Resonanz, je nach Thema beteiligen sich bis zu 500 Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren, die durchweg Arbeiten von beachtlicher Qualität einreichen. In einer ersten Runde werden 40 Werke für eine Ausstellung in der Kunstschule Labyrinth in Ludwigsburg ausgewählt.

Insgesamt werden 16 Jugendliche einen Preis gewinnen: Acht fahren auf eine Kunstreise in eine Kulturmetropole und acht weitere besuchen einen künstlerischen Wochenend-Workshop. Die Preisverleihung organisiert der Landesverband der Jugendkunstschulen in Baden-Württemberg Mitte Oktober in Ludwigsburg, zeitgleich eröffnet die Ausstellung.

Nach dem Kunstpreis ist vor dem Kalender der Kulturen

Dozent Norbert Schmitt freut sich übrigens auf seinen nächsten Einsatz für den KREISEL: einen ganztägigen Workshop am 30. Mai im „Kapuziner“ in Rottweil. Dann werden Menschen unterschiedlichster Herkunft Bilder zu Festtagen in verschiedenen Kulturen malen. Diese Werke werden zu einem interkulturellen Kalender zusammengefügt und Ende September ausgestellt. Auch dieser Workshop ist kostenfrei. Eingeladen sind alle ab 16 Jahren, auch Erwachsene.

„Interkultureller Kalender“

Malerei-Workshop

Mit professioneller Anleitung malen die Teilnehmenden Bilder zu Feiertagen aus verschiedenen Kulturen. Die Werke kommen in einen Kalender der Kulturen 2027 und werden im September im Alten Rathaus Rottweil ausgestellt. Kostenfrei. Alle Infos und Anmeldung auf www.kunstkreisel.de

Termin

Samstag 30. Mai 2026, 10 bis 17 Uhr im Jugendtreff im „Kapuziner“ Rottweil