Zehn Jugendliche des evangelischen Jugendkreises Volltreffer haben in Leidringen und Täbingen die ausgedienten Christbäume eingesammelt. Insgesamt landeten mehr als 80 Bäume auf ihrem Transportfahrzeug.

Außerdem gingen Spenden in Höhe von knapp 800 Euro ein. Die Hälfte dieses Betrags kommt der Arbeit des Jugendkreises Volltreffer zugute, die andere Hälfte ist für die Arbeit von Renate Hölle bestimmt. Die Leidringerin arbeitet schon seit vielen Jahren in Qalandarabad in Nordpakistan in dem christlichen Krankenhaus „Bach Christian Hospital“ als Anästhesie- und Krankenschwester.

Viele bedürftige Menschen in Nordpakistan können sich eine Behandlung im Krankenhaus nicht leisten und in diesen Fällen werden die Behandlungskosten aus der „Armenkasse“ bezahlt. Genau in die diese Kasse fließen nun auch knapp 400 Euro, dank des Arbeitseinsatzes junger Menschen und der Spendenbereitschaft der Leidringer und Täbinger Bürger.