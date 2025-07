Kostproben ihres Könnens gab die neuformierte Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten bei ihrem Gastspiel in der Gemeindehalle in Salzstetten. Die Premiere ist vollauf gelungen. Es war gleichsam ein Geburtstagsständchen für Salzstettens Ortsvorsteher Friedrich Hassel, der an diesem Tag seinen 58. Geburtstag feierte.

Unter Leitung von Patrick Burt (32) präsentierte die Nachwuchskapelle ein facettenreiches Programm, das von den über 200 Konzertbesuchern begeistert aufgenommen wurde. Derzeit, so der studierte Schulmusiker und angehende Lehrer Patrick Burt, ist die Jugendkapelle in der gehobenen Unterstufe bis Mittelstufe einzuordnen.

Eindrucksvolles und dramatisches Klanggemälde

Kraftvoll und mitreißend eröffneten die über 40 Jungmusiker mit der „Phönix Ouvertüre“. So wie Phönix sich aus der Asche in die Lüfte erhebt, wollen auch die jungen Instrumentalisten fortan musikalisch immer wieder neu aufsteigen und überraschen, wie Vanessa Wetzler und Jule Beck in ihrer Moderation ankündigten.

Spielfreudig zeigten sich die Jungmusiker aus dem Steinach- und Waldachtal. Foto: Walter Maier

Mit pulsierenden Rhythmen tauchten sie mit „Challenger Deep“ in einem eindrucksvollen und dramatischen Klanggemälde den tiefsten Punkt der Erde, das Challenger-Tief im Marianengraben fast 11 000 Meter unter dem Meeresspiegel, in eine faszinierende Unterwasserwelt ein. Wieder im Tageslicht ließen sie die glitzernde, märchenhafte Winterwelt in „Music from Frozen“ mit einigen der schönsten Melodien aus dem weltweit erfolgreichen Disney-Film „Die Eiskönigin“ in stimmungsvollen Arrangements aufleuchten.

Die Jugendkapelle Altheim/Grünmettstetten/Salzstetten erntet beim Premiere-Konzert in Salzstetten verdient großen Beifall. Foto: Walter Maier

Von frostiger Magie wechselten sie zu heißen Spirits der 50er Jahre mit Haartollen, Petticoats, Cadillacs und Rock’n’Roll: Ohrwürmer wie „Summer Nights” aus dem Musical „Highlights from Grease“ sorgten für gute Laune und ließen die Zuhörer mitgrooven. Momente zum Innehalten schenkten die Jungmusiker ihrem Publikum mit dem modernen geistlichen Lied „Wo ich auch stehe“ von Albert Frey, das Trost und Hoffnung schenken soll.

Urkunden für die bestandenen D-Prüfungen vom Blasmusikkreisverband dokumentieren eine gute Ausbildung der Jungmusiker. Foto: Walter Maier

Mit dem ironisch und verspielten „Barbie Girl“ boten sie einen Riesenspaß. Energiegeladen rüber brachten die Zehn- bis 18-Jährigen den von Jugenddirigent Patrick Burt arrangierten Rock-Klassiker „Auf gute Freunde“ in einer fetzigen Bearbeitung für Blasorchester. Für den Hörgenuss „Mouthpiece Mania“ (Wahnsinn mit den Mundstücken), einem witzigen und temporeichen Werk, bei dem das Trompeten-Register von der Empore aus überraschte, ernteten die Jungmusiker tosenden Applaus.

Ehrung für Jugenddirigent Patrick Burt (Zweiter von links) durch Selina Dieterich (von links), Kreisverbands-Dirigent Maik Finkbeiner und Katrin David. Foto: Walter Maier

Mitklatschen durften die Zuhörer beim Marsch „Jugend ist Zukunft“, dem Titel des Jugendkonzerts, und der fröhlich-beschwingten Populär-Polka „Auf der Vogelwiese“. Als Zugabe servierten sie den Klassiker „I love Polka“. Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi sprach ihre Anerkennung aus.

Das Leitungsteam der Jugendkapelle: Nathalie Schweizer (von links), Nico Schuh, Seline Dieterich, Fabio Schuh, Katrin David. Foto: Walter Maier

Kreisverbandsdirigent zeichnet Nachwuchs aus

An 14 Jungmusiker wurden Ehrennadeln und Urkunden für bestandene D1- und D2-Prüfungen vom Blasmusikkreisverband übergeben. Kreisverbandsdirigent Maik Finkbeiner lobte deren Leistungen.

Der Dirigent, die Jugendkapelle und die Ehrungen

Patrick Burt

leitet seit zehn Jahren die Jugendkapelle.

Maik Finkbeiner

vom Blasmusikkreisverband zeichnete ihn mit der Dirigentennadel in Bronze aus. Burt, so Selina Dieterich in ihrer Laudatio, habe mit 19 Kindern und Jugendlichen begonnen und stecke in die inzwischen 40 bis 45 Jungmusiker viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement. Er habe ein Händchen und eine elendslange lange Geduld für die Jugendlichen und wisse genau, wann es einen Witz brauche um die Stimmung zu lockern oder wann ein ernster Ton angebracht sei. Dieterich hob hervor: „Patrick schafft es, die jungen Musiker bei der Stange zu halten, zu motivieren und für die Musik zu begeistern.“ An Patrick Burt wurden Geschenke übergeben.

D-Prüfungen:

Altheim:

D1: Mathea Bleck (96,8 Punkte sehr gut), Luca Dettling, Jule Klar, Emelie Schermann; D2: Jule Beck, Lucia Beck, Niklas Dettling, Alina Walz, Lukas Walz.

Grünmettstetten:

D2: Carla Dettling und Eleanor Kreis.

Salzstetten:

D1: Ben Schmid, D2: Joy Isede und Sina Müller.

Das Jugendkapelle Leitungsteam:

Altheim: Ausbildungs-Koordinatorin ist Selina Dieterich, Jugendleiterin Freizeit ist Katrin David; Grünmettstetten: Jugendleiterin ist Nathalie Schweizer; Salzstetten: Jugendleiter sind Nico Schuh und Fabio Schuh.

Die Jugendkapelle probt

jeden Freitag in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr im Musikerheim in Altheim unter der Leitung von Patrick Burt.