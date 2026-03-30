Jugendkonferenz in Schönau: Schüler machen Vorschläge an Politik

In Schönau hat erstmals eine Jugendkonferenz stattgefunden. Veranstalter der landesweit ausgerichteten Foren für Kindern und Jugendliche ist das Kultusministerium Baden-Württemberg. Schüler des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule aus Todtnau machten sich im Bürgersaal Gedanken zu den Themen „Schule und Bildung“, „Politik, Demokratie und Wirtschaft“, „mentale Gesundheit“, „Jugendliche im Ehrenamt“, „Jugendbeteiligung“, „Sicherheit, Frieden und Staat“ und zu frei wählbaren Themen.

Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung von den Schülern Filip Neitzke, Lara Kiefer und Era Hajra und den Lehrern Jaqueline Jörg und Julian Heimer. Zunächst mussten die Schüler zu den Fragen „Smartphone während des Unterrichts verbieten?“, „Verpflichtendes soziales Jahr nach der Schule?“, „Sommerferien verkürzen und dafür mehr Ferien übers Jahr?“ und „Soll E-Sport Schulsport werden?“ Stellung nehmen, indem sie sich zur „Ja“- oder „Nein“-Gruppe stellten. Einige Schüler dürften auch ihre Meinung dazu sagen.

Mehr über Politik im Schulalltag sprechen

Danach durften sich die Schüler in sechs Runden à zehn Minuten zu sechs der oben genannten Themen schriftlich äußern. Die großen Zettel, die auf den Tischen lagen, wurden voll geschrieben. Gefordert wurde zum Beispiel, dass mehr über Sicherheit und Krieg gesprochen werden und mehr Politik in den Schulalltag integriert werden sollte. Ein Schüler hat beobachtet, dass rechtsextremes Gedankengut zu Streit zwischen den Menschen führt. Andere kritisierten, dass es im Alltag. im Schul- und Arbeitsleben zu wenig Mitspracherecht gebe. David Künzel schlug vor, Ehrenamtlichen steuerliche Vorteile zu gewähren. Am „Sicherheit- und Frieden“-Tisch schrieb ein Schüler sichere Orte (Zuhause, Schule, Bunker, Polizei et cetera) auf das Plakat.

Die meisten Teilnehmer der Jugendkonferenz fanden den Austausch sehr gut. Foto: Christoph Schennen

Nach der zehnminütigen Beschäftigung mit jeweils einem Thema waren die Jugendlichen aufgefordert, auf einem DIN A4-großen Zettel konkrete Vorschläge an Schule, Kommune und Land zu notieren. Zum Thema „mentale Gesundheit“ schrieb Lotte in das Feld „Schule“ beispielsweise die Stichworte; „weniger Hausaufgaben – Freizeit dient als Ausgleich“, „effektivere Lernmethoden“ (zum Beispiel Lernen durch Rollenspiel, aktives statt passives Lernen), „abwechslungsreicher Unterricht“ und „Mental Health Days“ (Tage die Schüler frei bekommen, um mental gesund zu bleiben).

Schul- und Arbeitssystem reformieren

An die Kommune gerichtet forderten die Schüler schöne Aufenthaltsorte und Parks in der Natur, Jugendzentren und mehr Freizeitangebote, die sich jeder leisten können müsse (verschiedene Sportarten, Vereine, Musikangebote, Public Viewing, Krimidinner). Das Land solle das Schul- und Arbeitssystem überarbeiten, G 9 beibehalten, weniger Nachmittagsunterricht vorschreiben und ein Schulfach „mentale Gesundheit“ und Kurssysteme ab der achten Klasse einführen. Gewünscht wurden auch freie Lernzeiten, um bestehende Aufgaben in der Schule zu erledigen. Im Fokus der Schule sollte Lernen statt Noten stehen. Anschließend durften die Jugendlichen ihre Vorschläge vortragen.

Von den Schülern kam am Ende der Jugendkonferenz positives Feedback zu der Veranstaltung. Lotte sagte, die Konferenz biete die Möglichkeit, an die Politik heranzutreten. Weitere Schulen sollten in die Konferenz einbezogen werden. Henri fand es interessant, sich mit anderen Leuten austauschen zu können. Noah hat es auch Spaß gemacht. Man bewege sich etwas und lerne neue Leute kennen. Lehrer Emanuel Hirt, der die Gemeinschaftsschüler betreute, nannte den Vormittag „gewinnbringend“. Er rief die Schüler auf, ihrer Stimme mehr Gehör zu verschaffen. „Es gibt die Chance auf Veränderung.“

Die DIN A4-Zettel werden nun an das Kultusministerium geschickt. „Das Land will wissen, welche Themen Jugendliche interessieren und welche Meinung sie haben“, sagt Filip Neitzk