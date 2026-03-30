Jugendkonferenz in Schönau: Schüler machen Vorschläge an Politik

Mehrere Dutzend Schüler aus Schönau und Todtnau haben am Donnerstag darüber diskutiert, wie man die Schule attraktiver gestalten kann.
In Schönau hat erstmals eine Jugendkonferenz stattgefunden. Veranstalter der landesweit ausgerichteten Foren für Kindern und Jugendliche ist das Kultusministerium Baden-Württemberg. Schüler des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule aus Todtnau machten sich im Bürgersaal Gedanken zu den Themen „Schule und Bildung“, „Politik, Demokratie und Wirtschaft“, „mentale Gesundheit“, „Jugendliche im Ehrenamt“, „Jugendbeteiligung“, „Sicherheit, Frieden und Staat“ und zu frei wählbaren Themen.