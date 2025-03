Jugendkonferenz in Horb

1 Anna Pagel (von links) und Julia Blank sind bei der MGG-Jugendkonferenz 2025 mit dabei. Foto: Kirsten Gockel

Am Martin-Gerbert-Gymnasium fand in diesem Jahr erstmals die Jugendkonferenz Baden-Württemberg statt. Insgesamt 110 Schülerinnen und Schüler aus allen neunten Klassen sowie der Klasse 10a nahmen an diesem besonderen Ereignis teil.