Jugendkapelle Bräunlingen: Junge Dirigentin gibt nun Takt an

Luisa Rütschle übernimmt die Leitung der Bräunlinger Jugendkapelle. Als 14-Jährige startete sie mit Block- und Querflöte. Musik ist aber nicht ihre einzige Leidenschaft.
Mit Luisa Rütschle hat eine junge Dirigentin die Leitung der Jugendkapelle der Bräunlinger Stadtmusik übernommen und beim Herbstkonzert in der Stadthalle mit einem starken Dirigat überzeugt. Beim Herbstkonzert hatte die 22-Jährige mit dem Stück „Silva Nigra“ von Markus Götz erstmals in einem Teildirigat die Hauptkapelle geführt. Dirigent Mario Franke lobte ihren Einsatz ausdrücklich. Sie habe bei diesem Titel den Taktstock übernommen, „weil sie es kann – und zwar richtig gut.“