Jugendhilfe Kreis Calw: Ist die Liebenzeller Diakonie neutral genug?

Der Landkreis will gemeinsam mit der Liebenzeller Diakonie nach ehrenamtlichen Vormündern für Minderjährige suchen. Im Jugendhilfeausschuss sorgt das für Kritik.
Manchmal können sich Eltern nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Manchmal dürfen sie es nicht mehr. Und manchmal wollen sie es nicht mehr. In diesen Fällen kommt ein Vormund zum Einsatz. Denn bis zu ihrem 18. Geburtstag brauchen Minderjährige einen rechtlichen Vertreter. Bisher arbeiten solche Vormünder hauptamtlich. Eine Änderung des Sozialgesetzbuches hat das Landratsamt, das bisher für die Vormundschaften zuständig ist, aber auf eine Idee gebracht.