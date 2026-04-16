Jugendhilfe im Kreis Lörrach: Immer mehr Jugendliche sind verhaltensauffällig

Jugendhilfeausschuss diskutiert den erhöhten Betreuungsbedarf von traumatisierten Jugendlichen und ihren Familien, die steigenden Kosten und an Grenzen stoßende Fachkräfte.
Im Jahre 2025 konzentrierte sich der Fachbereich Jugend & Familie auf die Weiterführung der 2024 begonnenen Prozesse zur Stabilisierung der Gesamtsituation. Die thematischen Schwerpunkte bezogen sich auf die Sicherstellung der Versorgung von Kinder- und Jugendlichen mit besonderem Bedarf, sowie die Umsetzung der Zusammenführung der Leistungen des SGB VIII und SGB IX für Kinder und Jugendliche und deren Familien im Fachbereich Jugend & Familie.