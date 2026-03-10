Der Jugendhilfeausschuss beriet seinen Teilhaushalt. Die Ausgaben sind hoch, die Einsparpotenziale schwer zu finden. Kürzt der Kreis deshalb jetzt der Schulsozialarbeit das Geld?
Die Jugendhilfe bleibt für den Kreis ein Zuschussgeschäft. Das ist insofern logisch, da dieser Bereich ja gar keinen Gewinn erwirtschaften soll. Allerdings erfüllt der Landkreis hier hauptsächlich Vorgaben von Bund und Land, die diese Ebenen wiederum nicht ausreichend finanzieren. „Wer bestellt, bezahlt“, ist deshalb die Forderung eines fast jeden Kommunalpolitikers. Doch bis es soweit ist, muss der Kreis selbst schauen, wie er zurecht kommt.