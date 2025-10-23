Jugendherberge schließt: Schneemangel und hohe Kosten – Hebelhof Feldberg kann nicht weiter überleben

Abenteuer erleben, Freundschaften schließen, Skifahren lernen – all das kann man auf dem Hebelhof Feldberg ab 1. November nicht mehr. Warum die Herberge nach 70 Jahren schließen muss.
So mancher in der Region wird dort schon einige Nächte verbracht haben und mit diesem Haus Erinnerungen an die eigene Kindheit oder Jugend verbinden. Denn unzählige Klassen haben dorthin ihre Fahrten unternommen, viele sind von weither angereist. Es ist die höchstgelegene Jugendherberge Deutschlands – der Hebelhof auf dem Feldberg. Und nun sind ihre Tage gezählt.