Jugendherberge in Lörrach: Herbergseltern sind Allrounder

Die Jugendherberge empfängt Gäste aus aller Welt. Kein Tag gleich dem anderen, sagt Herbergsleiter Michael Häringer. Er muss stets den Überblick behalten – und die Nerven.
Hat jeder alles, was er braucht? Sonnenhut, Essen, Geld für Einkäufe...? Der Betreuer einer Jugendherbergsgruppe mit Einschränkungen klärt vor dem Tagesausflug noch eben einige Fragen, dann macht sich die Gruppe auf in einen wolkenlosen Sommertag. Just in diesem Moment kommt Herbergsleiter Michael Häringer um die Ecke – er nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung.