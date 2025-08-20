Jugendherberge in Lörrach: Herbergseltern sind Allrounder

Die Jugendherberge empfängt Gäste aus aller Welt. Kein Tag gleich dem anderen, sagt Herbergsleiter Michael Häringer. Er muss stets den Überblick behalten – und die Nerven.

Hat jeder alles, was er braucht? Sonnenhut, Essen, Geld für Einkäufe...? Der Betreuer einer Jugendherbergsgruppe mit Einschränkungen klärt vor dem Tagesausflug noch eben einige Fragen, dann macht sich die Gruppe auf in einen wolkenlosen Sommertag. Just in diesem Moment kommt Herbergsleiter Michael Häringer um die Ecke – er nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung.

Zu tun hat er eigentlich immer, insbesondere von April bis Oktober. Im Frühjahr und Sommer empfängt die Lörracher Jugendherberge zahlreiche Schulklassen aus Baden-Württemberg, Familien, Fahrrad- und Rucksacktouristen aus Deutschland, der Schweiz, Europa und Übersee. Hinzu kommen zahlreiche Gruppen von Vereinen und Organisationen.

Im Spätherbst und Winter kann er es mit seiner Frau Simone etwas ruhiger angehen. Dann bleibt unter anderem Zeit für Reparaturen und größere Reinigungsarbeiten außerhalb des Tagesbetriebs.

Nach dem Auftakt kam die Corona-Pandemie

Im März 2020 haben die Häringers die Leitung der Lörracher Jugendherberge übernommen, zuvor waren sie in Titisee-Neustadt: „Wir haben gebrannt für die neue Aufgabe. Aber rund eine Woche nach der Eröffnung musste ich schon abschließen – mit Tränen in den Augen. Corona!“, sagt Häringer. Mit den entsprechenden Auflagen konnte der Betrieb später wieder geöffnet werden, insgesamt sei die Lörracher „Juhe“ gut durch die Pandemie gekommen.

Die Lörracher Jugendherberge Foto: Anja Bertsch

Seither läuft der Betrieb rund – oder was in einer Jugendherberge als „rund“ bezeichnet werden kann. Denn: „Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Es ist kein Job, bei dem man ständig auf die Uhr schauen sollte“, sagt Häringer.

Die Aufgaben der Herbergsleiter

Das Herbergsleben hat der Koch und Konditor im Jahr 2006 als angestellter Koch in einer Jugendherberge in Breisach kennengelernt. Später hat er mit seiner Ehefrau – sie ist ebenfalls ausgebildete Konditorin – die Jugendherberge im Schwarzwald geleitet. Das Lörracher Haus zähle schon zu den etwas größeren, insgesamt 15 Mitarbeiter haben die beiden, darunter etliche in Teilzeit. Sie halten die Herberge mit ihren 168 Betten – überwiegend Vier-Bett-Zimmer mit Dusche und Toilette – in Schuss. „Als Leiter einer Jugendherberge müssen wir Allrounder sein“, sagt der 58-Jährige. Etliche Fähigkeiten haben sie mitgebracht, vieles haben sie sich angeeignet. Unterstützt werden sie von der Geschäftsstelle in Stuttgart. Die Aufgaben sind umfangreich: Gäste müssen empfangen und betreut werden, der Küchenbetrieb will organisiert sein, die Rezeptionsbesetzung soll verlässlich gewährleistet sein, das Haus muss sauber sein und Instand gehalten werden, die Buchhaltung muss stimmen undundund. Häringer: „Wer interessiert ist: Wir hätten noch Arbeit.“

Herausforderungen im Umgang mit Gästen

Die Häringers haben Gäste vom Kind bis zum Senior. Die Kleinsten haben bei den Klassenfahrten viele Fragen und mitunter Heimweh, die Größeren wollen vor allem eines wissen: „Gibt’s Wlan?“ Mitunter machen die Jugendlichen auch mal ein bisschen viel „Remmidemmi“, sagt Häringer – meist am Tag vor der Abfahrt: „Es kommt immer auch auf den Lehrer an.“ Manchmal beschweren sich Gäste über die Teenager, aber alles in allem funktioniere das Miteinander gut. „Frustrierend – und das können Sie genau so schreiben“, sei die Praxis einiger negativer Bewertungen auf Google – auch und gerade von Jugendlichen, denen Kritik gelegentlich leicht und unsachlich von der Hand gehe. Er sei für den kritischen Austausch mit Gästen immer offen, sagt Häringer, „aber was ich teilweise im Internet lesen musste... ich schau’ mir das nicht mehr an.“

Die vielen positiven Rückmeldungen würden dagegen seltener in die Internet-Bewertungen einfließen – aber gerade diese bauten ihn auf: „Wir sind alle nur Menschen. Menschen machen Fehler, aber man sollte fair miteinander umgehen.“

Rund um die Jugendherberge gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten, Neues zu erleben, Gemeinschaft zu erfahren– wenn man das möchte. „Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu“, sagt Michael Häringer. Für die Gäste – und für die Gastgeber sowieso.