Jugendhandball: Re-Start mit drei Weltmeistern

Die A-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten empfängt am Wochenende den HC Erlangen; die B-Jugend gastiert in Pforzheim.
A-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – HC Erlangen (Samstag, 14 Uhr, Mey Generalbau Arena Balingen). Nach drei Wochen Pause geht es für die JSG Balingen-Weilstetten am Samstag wieder in die Vollen. Auf der faulen Haut gelegen sind die Jungs von JSG-Trainer Fabian Mayer aber nicht; denn es standen zahlreiche Trainingseinheiten an und einige Akteure waren in den Aktivenmannschaften der Kooperationspartner unterwegs.