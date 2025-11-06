Jugendhandball: Re-Start mit drei Weltmeistern

A-JUGEND BUNDESLIGA JSG Balingen-Weilstetten – HC Erlangen (Samstag, 14 Uhr, Mey Generalbau Arena Balingen). Nach drei Wochen Pause geht es für die JSG Balingen-Weilstetten am Samstag wieder in die Vollen. Auf der faulen Haut gelegen sind die Jungs von JSG-Trainer Fabian Mayer aber nicht; denn es standen zahlreiche Trainingseinheiten an und einige Akteure waren in den Aktivenmannschaften der Kooperationspartner unterwegs.

Für Lenn Strobel, Friedrich Henselek und Kalle Gaugisch stand zudem die Premiere der U17-Weltmeisterschaft im marokkanischen Casablanca an, die mit der Goldmedaille endete.

Nach der Weltmeisterschaft wartet der Liga-Alltag

Doch nun steht wieder der „Liga-Alltag“ für das Trio und ihre Teamkollegen von der JSG an. Mit dem HC Erlangen kommt ein „echtes Brett“: Denn die Franken mussten sich bislang nur dem TSV Bayer Dormagen geschlagen geben und gewannen alle anderen vier Begegnungen. Bisher fehlt es der JSG an Konstanz. Stark präsentierte sich der Gastgeber beim 32:27 gegen den VfL Eintracht Hagen und beim 33:29 gegen die Rhein-Neckar Löwen. Beim 34:40 gegen JANO Filder und beim 23:34 bei Frisch Auf Göppingen lag hingegen vieles im Argen. Normalform wurde beim 30:30 gegen TuSEM Essen abgerufen. B-JUGEND BUNDESLIGA SG Pforzheim/Eutingen– JSG Balingen-Weilstetten (Sonntag, 13.30 Uhr, Bertha-Benz Sporthalle Pforzheim). Auf Kurs Meisterrunde befindet sich die B-Jugend der JSG Balingen-Weilstetten. Für diese qualifizieren sich die drei Erstplatzierten der Jugendbundesliga Süd. Nach gegenwärtigem Stand wären es die Rhein-Neckar Löwen (10:0 Punkte), HLZ Friesenheim-Hochdorf (8:2) und eben die JSG Balingen-Weilstetten (8:4).

Thumms Ziel ist die frühzeitige Qualifikation für die Meisterrunde

„Unser Ziel ist es, sich so früh wie möglich für die Meisterrunde zu qualifizieren. 8:4 Punkte sind in Ordnung, aber wir sind noch längst nicht durch“, warnt JSG-Trainer Tobias Thumm vor zu viel Euphorie. Mit 218 Toren hat die JSG Balingen-Weilstetten hinter den „Löwen“ die zweitbeste Offensive der Staffel, war allerdings auch schon einmal mehr im Einsatz. Allerdings mussten auch schon 208 Gegentreffer hingenommen werden, die meisten der Liga. „Unsere erzielten Tore sollten nicht zu hoch eingestuft werden. In der B-Jugend-Bundesliga geht es sehr schnell zu, und es gibt in jedem Spiel immer zwischen 73 und 80 Angriffe“, meint Thumm.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden

„Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir sehr zufrieden, wir befinden uns auf einem guten Weg. Die Qualität unserer Einzelspieler stimmt. Wir haben ein sehr, sehr gutes Tempospiel und spielen auch ansonsten unsere Angriffe gut aus. Schwächen gibt es noch in Eins-gegen-Eins-Situationen in der Abwehr bei Zweikämpfen“, analysiert Thumm. „Wir sind happy, dass wir momentan so wenig Langzeitausfälle haben.“