Jugendhandball: JSG A-Junioren gegen ein Topteam

A-Junioren Bundesliga

JSG Balingen/Weilstetten - TSV Bayer Dormagen (Samstag 15 Uhr, Mey Generalbau Arena Balingen). Drei Niederlagen hintereinander gab es zuletzt für die JSG. Nach dem 23:34 gegen Frisch Auf Göppingen verlor si zuvor auch mit 36:41 gegen den HC Erlangen und mit 25:34 gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen.

In der Rangliste fiel die JSG auf den achten Tabellenplatz zurück. Das Führungstrio JANO Filder (14:0 Punkte), der nächste Gegner TSV Bayer Dormagen (12:2) und HC Erlangen (12:2) scheinen bereits enteilt.

Enges Rennen um Meisterschaftsrunde

Doch dahinter könnte es im Kampf um den vierten Rang, der ebenfalls die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde mit sich bringen würde, bis zum Schluss zu einem Hauen und Stechen mehrerer Teams kommen. Dabei könnte auch die JSG mitmischen, die momentan als Achtplatzierter zwei Zähler Rückstand auf den Tabellenvierten TuSEM Essen aufweist.

Weitere Anwärter sind Göppingen, Dutenhofen/Münchholzhausen, die Rhein-Neckar Löwen (alle 6:8) und nur der VfL Eintracht Hagen (2:12) und das HLZ Friesenheim-Hochdorf (0:14) scheinen abgeschlagen zu sein.