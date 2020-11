Jugendgemeinderat Nagolder üben Kritik an den Corona-Maßnahmen

Nagold - Das Thema Corona bewegt die Jugendlichen ganz besonders. In ihrem eigenen Gemeinderat in Nagold wird viel über die Auswirkungen der Pandemie diskutiert. "Es bestimmt unseren Alltag. Und das meist im negativen Sinn", erklärt der 17-jährige Berker Aydogdu. Er ist Vorsitzender des Jugendgemeinderats.

Die Corona-Vorgaben an den Schulen verlangten viel von den Jugendlichen ab. Und oft ergeben die Regeln aus ihrer Sicht keinen Sinn und sind unlogisch. Die Jugendräte arbeiten daher derzeit an einem offenen Brief, der an Kultusministerin Susanne Eisenmann gehen soll. Sie wollen sich Gehör verschaffen und auf ihre Lage aufmerksam machen. Mit der Hoffnung, etwas zu verändern.