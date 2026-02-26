Jugendgemeinderat Horb: Wahlrecht kann am Smartphone ausgeübt werden

Die Jugendgemeinderatswahl 2026 in Horb geht in die heiße Phase. 25 junge Kandidaten stellen sich zur Wahl.
Vom 16. bis 25. März sind alle Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren, die in Horb und den 17 Stadtteilen wohnen oder eine Horber Schule besuchen, aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Jugendgemeinderat zu wählen. Die Wahl erfolgt erneut per Online-Wahlverfahren. Die wahlberechtigten Jugendlichen erhalten ihre persönliche Wahlbenachrichtigung mit den individuellen Zugangsdaten (Wahltan) im Laufe der Kalenderwoche elf per Post.