Jugendgemeinderat Horb: Wahlrecht kann am Smartphone ausgeübt werden

Die Jugendgemeinderatswahl 2026 in Horb geht in die heiße Phase. 25 junge Kandidaten stellen sich zur Wahl.

Vom 16. bis 25. März sind alle Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren, die in Horb und den 17 Stadtteilen wohnen oder eine Horber Schule besuchen, aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Jugendgemeinderat zu wählen. Die Wahl erfolgt erneut per Online-Wahlverfahren. Die wahlberechtigten Jugendlichen erhalten ihre persönliche Wahlbenachrichtigung mit den individuellen Zugangsdaten (Wahltan) im Laufe der Kalenderwoche elf per Post.

Aufruf zur Teilnahme OB Michael Keßler ruft zur Teilnahme auf: „Von Jugendlichen für Jugendliche – nutze deine Stimme und entscheide mit, wer im Jugendgemeinderat deine Interessen vertreten soll.“ Er ermutigt alle Wahlberechtigten, sich wenige Minuten Zeit zu nehmen und ihr Wahlrecht am Computer oder Smartphone auszuüben.

Auf den Wahlaufruf hin haben sich laut Stadtverwaltung 25 Jugendliche als Kandidaten für den Jugendgemeinderat aufstellen lassen. Sechs Mitglieder des aktuellen Gremiums bewerben sich erneut um ein Mandat: Iva Rigotti, Alisha Gondal, Ege Ismail Özcan, Felix Weber, Amira Sabotic und Louis Herold. Iva Rigotti sowie Louis Herold kandidieren bereits für ihre dritte Amtsperiode. Beide sind seit 2022 Mitglied im Jugendgemeinderat von Horb. Insgesamt werden zwölf Mitglieder in den Jugendgemeinderat gewählt.

Um sich der Wählerschaft vorzustellen, hat jeder Kandidat ein kurzes Wahlvideo gemacht. Unter dem Motto „Von Jugendlichen für Jugendliche“, das vom aktuellen Jugendgemeinderat entwickelt wurde, zeigen die Bewerber, wie sie sich künftig für ihr Horb einsetzen möchten.

Videos werden präsentiert

Die Videos werden im Wahlzeitraum vom 16. bis 25. März an den weiterführenden Horber Schulen präsentiert. Eine offizielle Vorstellung der Wahlvideos findet am Dienstag, 3. März, vor der öffentlichen Gemeinderatssitzung statt. Zusätzlich sind die Videos während des gesamten Wahlzeitraums online abrufbar.

Der personalisierte Wahltan wird postalisch an alle Wahlberechtigten im Stadtgebiet versendet. Sollte ein Zugangscode nicht funktionieren oder verloren gehen, steht Aileen Wehle von der Geschäftsstelle des Jugendgemeinderats per E-Mail: jugendgemeinderat@horb.de oder Telefon 07451/901-142 zur Verfügung. Alternativ können die Schulsozialarbeiterinnen an den weiterführenden Schulen einen neuen Wahltan ausstellen.

Das amtliche Endergebnis der Jugendgemeinderatswahl wird am Donnerstag, 26. März, ab 18 Uhr im Marmorwerk Horb öffentlich bekannt gegeben.