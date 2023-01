1 Eingerahmt von den beiden Organisatoren Nicklas Becker (links) und Steffen Knaus (rechts) stellte Sebastian Büchert, CEO der Firma Bentley (Zweiter von links), den diesjährigen Bentley Hohenzollern Cup vor. Schirmherren sind Georg Friedrich Prinz von Preußen (Mitte) und Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn (rechts daneben). Foto: Nowotny

Hechingen bekommt ein internationales Sportturnier: den Bentley Hohenzollern Cup für Nachwuchstalente. Schirmherr ist Georg Friedrich Prinz von Preußen.















Hechingen - Arsenal London, Inter Mailand, Juventus Turin, um nur einige der internationalen Topclubs zu nennen: Sie alle haben ihre Teilnahme am diesjährigen Bentley Hohenzollern Cup in Hechingen zugesagt. Zum vierten Mal findet hier das U 10-Fußballjugendturnier im Weiherstadion – beziehungsweise in der für diesen Zweck zeitweise umbenannten Joline Arena – statt.

Am 15. und 16. April werden die Nachwuchstalente internationaler, nationaler sowie regionaler Vereine ihre Kräfte miteinander messen.

In Hechingen dabei: Borussia Dortmund oder der VfB Stuttgart

Neben den internationalen Größen werden deutsche Topclubs wie Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt oder der VfB Stuttgart sowie regionale Vereine, darunter der FC Hechingen, die TSG Tübingen und der TSV Frommern vertreten sein.

2018 fand das Jugendturnier zum ersten Mal statt – damals noch als U12-Leistungsvergleich mit zehn Mannschaften. Mit von der Partie waren Vereine wie der SSV Reutlingen, der SSV Ulm.

Die Besetzung des Turniers wurde mit der Zeit immer hochkarätiger. Sogar die ganz großen des deutschen Fußballs wollten antreten: FC Bayern München, RB Leipzig, Hertha BSC Berlin oder 1860 München. Auch wurde es das erste Mal international: Aus Österreich, der Schweiz und Frankreich kamen Jugendteams nach Hechingen.

Letztes Jahr bekam das Turnier mit der Hechinger Firma Bentley einen neuen Hauptsponsor und Namensgeber. Eine langjährige Zusammenarbeit wurde vereinbart, so dass das Turnier wachsen kann und eine gewisse Kontinuität gegeben ist. Damit soll internationaler Jugendfußball auf höchstem Niveau am Fuße der Burg Hohenzollern weltweit ein Begriff werden.

Philipp Hahn und Georg Friedrich Prinz von Preußen dabei

Bei einer Pressekonferenz wurden nun die Schirmherren des Turniers vorgestellt. Einer davon ist Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn. »Das Projekt passt zu Hechingen«, meint er. Zum einen, weil für ein solches Projekt eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern benötigt werde und die Mithilfe aus der Bürgerschaft in diesem Bereich zuverlässig sei. Zum anderen wegen der starken Wirtschaftsentwicklung in Hechingens »Medical Valley«, durch die das Sponsoring des Jugendsports an vielen Stellen möglich gemacht würde, so Hahn.

Als zweiter Schirmherr wurde Georg Friedrich Prinz von Preußen vorgestellt. Er unterstützt das Projekt gleich in doppelter Funktion: einerseits als Burgherr des Hauses Hohenzollern und anderseits in seiner Rolle als Vorstand der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung.

Übernachtung auf der Burg Hohenzollern

»Das war für mich selbstverständlich«, sagt Georg Friedrich Prinz von Preußen über seine Schirmherrschaft. »Dass auch internationale Teilnehmer am Projekt mitwirken, unterstützt außerdem den europäischen Gedanken. Da habe ich direkt zugesagt. Ein schöneres Projekt kann ich mir gar nicht vorstellen.« Die Siegermannschaft darf beim nächsten Besuch auf der Burg bei Bisingen übernachten.