Recht torreich verlief die letzte Auswärtspartie der Balinger U19 und auch im Landesstaffel-Lokalderby zwischen dem TSV Nusplingen und der Balinger U18 bekamen die Zuschauer viele Tore zu sehen.

A-Junioren Verbandsstaffel

FV Ravensburg – TSG Balingen 3:5 (2:2). Das letzte Auswärtsspiel erfolgreich gestaltet haben die Jungs von TSG-Trainer Mehmet Akbaba. In Ravensburg ließen es beide Teams in Sachen Toren noch einmal kräftig krachen. In Durchgang eins brachte Mert Akil die Eyachstädter gleich zweimal in Front; die Oberschwaben gaben aber durch Matteo Grabherr und Luca Di Nicola jeweils die passende Antwort, so dass es mit 2:2 in die Pause ging. Unmittelbar nach Wiederanpfiff gelang Maximilian Conrad das 3:2 für die TSG, und Simun Birkic erhöhte auf 4:2. Als Grabherr kurz vor Ende auf 3:4 verkürzte, keimte noch einmal Hoffnung auf bei den Gastgebern; doch in der Nachspielzeit machte Leon Hayer mit dem 5:3 alles klar für Balingen.

A-Junioren Landesstaffel

TSV Nusplingen – TSGB Balingen II 4:4 (2:3). Eine torreiche Punkteteilung erlebten die Zuschauer auf dem Sportgelände „Brünnele“ in Nusplingen. Im Derby legten legten die Gäste durch Dominik Mitrenga eine 2:0-Führung vor; aber der überragende Akteur auf Seiten der Hausherren, Leon Klaiber, glich per Doppelpack zum 2:2 aus; ehe die Eyachstädter unmittelbar vor der Halbzeit per Elfmeter durch Mitrenga mit 3:2 erneut in Führung gingen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Samuele Gianfriddo gar auf 4:2 für die TSG. Doch Nusplingen hatte ja noch Leon Klaiber, der nicht nur den 3:4-Anschlusstreffer, sondern in der der Nachspielzeit den 4:4-Ausgleich erzielte. Aber der Punktgewinn der Bärataler war zu wenig; sie steigen am Saisonende aus der Landesstaffel ab.

B-Junioren Landesstaffel

TSG Balingen – FV Ravensburg II 3:1 (0:1). Der Meister hat auch sein letztes Heimspiel der Saison gewonnen. Die U17 der TSG feierte im 21. Spiel den 21. Sieg. Allerdings mussten die Jungs von TSG-Trainer Björn Siebert erst einmal einem Rückstand hinterher laufen, denn Mitte der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Oberschwaben mit 1:0 in Führung gegangen. Aber im zweiten Durchgang drehten die Eyachstädter das Spiel: Unmittelbar nach Wiederanpfiff glich die TSG zum 1:1 aus und ließ noch zwei weitere Treffer folgen.