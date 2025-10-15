Jugendfußball: Trend geht auch in der Jugend zu Spielgemeinschaften

Es gibt immer mehr Zusammenschlüsse von Vereinen, und das auch schon in der Jugend. Wir haben uns Statistiken angesehen, wie es um die Entwicklung im Jugendfußball steht.
In den vergangenen Jahren wurden aufgrund von zu wenigen Spielern aus dem eigenen Dorf oder der eigenen Stadt immer mehr Spielgemeinschaften (SGM) mit den Vereinen umliegender Orte gebildet. Beispielsweise wurde bei den Herren, aber auch in der Jugend aus den Vereinen der Stadt Rosenfeld und den Teilorten Isingen und Brittheim eine Spielgemeinschaft gebildet.