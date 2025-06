1 Groß war die Freude bei den C-Junioren der SGM Bisingen/Wessingen/Grosselfingen über die Meisterschaft. Foto: Wahl Die U15 der SGM Bisingen/Wessingen/Grosselfingen sichert sich den Titel in der Regionen Staffel 2 und spielt künftig in der Landesstaffel.







Link kopiert



Die U15 der SGM Bisingen/Wessingen/Grosselfingen hat sich bereits am viertletzten Spieltag die Meisterschaft in der höchsten Klasse auf Bezirksebene - der Regionen Staffel Süd 2 - gesichert. Damit spielen die C-Junioren in der neuen Saison in der Landesstaffel.