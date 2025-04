Im Rahmen des Bentley-Hohenzollern-Cups 2025 am 26. und 27. April 2025 sind in Hechingen Jugendmannschaften des FC Barcelona, Inter Mailand und weitere Spitzenteams zu Gast. 159 Helfer geben alles für einen reibungslosen Ablauf.

Noch rund drei Wochen, dann wird der Bentley-Hohenzollern-Cup 2025 in der Joline-Arena im Weiherstadion angepfiffen. Zwischenzeitlich, da sind sich die Organisatoren sicher, ist dieses Jugendfußballturnier das europaweit bestbesetzte für den U10-Jahrgang.

Wieder sind es ausschließlich Ehrenamtliche, die das Turnierwochenende am 26. und 27. April möglich machen. „Wir versuchen das alles neben unseren Hauptberufen auf die Beine zu stellen“, sagt der Hauptorganisator Nicklas Becker, hinsichtlich vergleichbarer Turniere, die von Hauptamtlichen organisiert werden.

Sebastian Büchert, CEO des Hauptsponsors Bentley, betont daher: „Genau dieses herausragende ehrenamtliche Engagement ist es, das wir mit unserer Unterstützung honorieren wollen. Der Bentley-Hohenzollern-Cup ist ein wunderbares Beispiel für den Zusammenhalt in der Region. Als Unternehmen, das in dieser Gemeinschaft verwurzelt ist, möchten wir dazu beitragen, dass solche Initiativen auch in Zukunft möglich sind – und gleichzeitig den Menschen hinter diesem Engagement unsere Anerkennung zeigen.“

Eröffnung am Freitagabend

Neu in diesem Jahr: Erstmals wird es am Freitagabend, am 25. April, eine Eröffnungsfeier geben, bei der alle Mannschaften vorgestellt werden. Sein Kommen bereits zugesagt hat Georg Friedrich Prinz von Preußen, der neben Bürgermeister Philipp Hahn Schirmherr des Turniers ist. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierte, der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Nach dem offiziellen Teil heizt DJ Lando ein.

Anreise aus elf Ländern

Zum Bentley-Cup reisen 24 Mannschaften aus elf europäischen Ländern an. Das erfordert eine ausgetüftelte Logistik. Sechs Delegationen kommen mit dem Flugzeug in Frankfurt oder Stuttgart an. Dort stehen die Reise- und Shuttlebusse bereit, die die Teams nach Hechingen bringen. Weitere sechs Teams reisen mit dem Zug an. Die restlichen zwölf Vereine kommen mit vereinseigenen Bussen oder per Elterntaxi. Für die Koordinierung aller Anreisen sind im neunköpfigen Bentley-Cup-Organisationsteam die beiden Bankkaufleute Tobias Krüger und Daniele Raddi zuständig. Außerdem hat das Duo insgesamt 76 Transferfahrten zeitlich zu koordinieren.

Welche Mannschaften in diese Busse einsteigen, liegt in der Verantwortung von Steffen Kraus. Der hauptberufliche Anlagenmechaniker ist neben Nicklas Becker der zweite Initiator und Hauptorganisator des Bentley-Cups. Bereits im Mai 2024 hat er damit begonnen, alle großen Fußballclubs in Europa anzuschreiben. Viele kommen aber inzwischen von sich aus auf ihn zu, um nach einer Teilnahmemöglichkeit zu fragen.

„La Masia“ gibt sich die Ehre

Jedes Jahr gelingen den Hechinger Turniermachern neue Coups: Erstmals im Feld ist einer der ruhmreichsten Fußballvereine der Welt – der FC Barcelona mit seiner legendären Jugendakademie La Masia, aus der auch Lionel Messi hervorging. Mit Atlético Madrid gibt eine zweite spanische Topmannschaft 2025 ihre Hechinger Premiere. Weitere Neulinge sind der englische Erstligist Leicester City, der belgische Rekordmeister RSC Anderlecht und der französische Spitzenklub OGC Nizza. Das internationale Feld komplettieren der italienische Tabellenführer Inter Mailand, der AC Parma, der PSV Eindhoven, Slavia Prag, RB Salzburg, LASK Linz und Gornik Zabrze. Die Jungkicker des Titelverteidigers Hajduk Split aus Kroatien haben die Ehre, wegen ihres Vorjahressieges auf Burg Hohenzollern zu logieren.

Bundesliga stark vertreten

Mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig, FC Augsburg, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt ist nahezu die Hälfte der deutschen Bundesliga beim Bentley-Cup am Start. Komplettiert wird das Starterfeld vom Karlsruher SC, vom 1860 München und dem Lokalmatador SSV Reutlingen.

115 Hotelzimmer reserviert

Wo kommen all die Kinder und ihre Betreuer während des Turnierwochenendes unter? Auch darum kümmert sich Steffen Kraus. Für die Logis der Teams hat er 115 Hotelzimmer weit im Vorfeld reserviert. Dazu stellen acht Vereine aus der Region Gastfamilien zur Verfügung.

Maultaschen und Pasta

Für die Verpflegung sorgt der gelernte Koch Patrick Silber. In einer Großküche in Hechingen werden die Vorbereitungen getroffen, dass die knapp 450 Teilnehmer am Samstag mit schwäbischen Maultaschen und am Sonntag mit Pasta Pomodoro gestärkt werden. Die Besucher erwarten neben Pommes, Roter Wurst und Currywurst auch Hamburger, Veggie-Burger und bei der Eröffnungsfeier verschiedene Arten von Leberkäse und Kässpätzle.

Für die Logistik auf dem Veranstaltungsgelände zeichnet Thomas Pleli verantwortlich. Der organisationserfahrene Elektriker ist für Technik, Infrastruktur und Aufbau zuständig. Bei Becker und Steffen Kraus laufen alle Organisationsfäden zusammen. die auch den zahlreichen Sponsoren danken, ohne die die Veranstaltung nicht möglich wäre.

Ticketshop ist offen

Ein weiterer großer Punkt auf Beckers Agenda ist die Rekrutierung von Helfern. Insgesamt benötigt der Bentley-Cup 2025 allein für das Turnierwochenende 159 Helfer. Schon vier Wochen vor Turnierstart seien nahezu alle Positionen besetzt. Komplettiert wird das Team von Kevin Weber, der für die Sicherheit verantwortlich ist. 20 Ordner hat er im Einsatz. Für die Stimmung in der Arena ist Armin Killmaier zuständig, Stadionsprecher der TSG Balingen zuständig. Peter Biesinger schließlich ist beim Bentley Cup der Mann für die IT. Apropos: Seit Anfang April ist der Online-Ticketshop über die Homepage erreichbar.